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РИА Новости

Зеленский почтил память погибших в Донбассе военных

10:46 14.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 14 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтил у Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве память погибших в Донбассе военных, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.
Ранее День защитника отечества отмечался на Украине 23 февраля — праздник пришел на смену Дню советской армии, который в этот день отмечали на всей территории СССР. Однако в 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко учредил новый праздник — День защитника Украины, который празднуется 14 октября. Одновременно был упразднен президентский указ Леонида Кучмы от 1999 года, по которому в стране 23 февраля отмечался День защитника отечества.
"Глава государства с супругой возложили цветы и установили лампадки у стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей и почтили минутой молчания их память", - говорится в сообщении.
Также, по данным пресс-службы, Зеленский сегодня осуществит рабочую поездку в Донецкую область, где планирует посетить штаб операции объединенных сил Украины и встретиться с военнослужащими.
Президент Украины Владимир Зеленский
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