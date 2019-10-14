Зеленский почтил память погибших в Донбассе военных

КИЕВ, 14 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтил у Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве память погибших в Донбассе военных, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

Ранее День защитника отечества отмечался на Украине 23 февраля — праздник пришел на смену Дню советской армии, который в этот день отмечали на всей территории СССР. Однако в 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко учредил новый праздник — День защитника Украины, который празднуется 14 октября. Одновременно был упразднен президентский указ Леонида Кучмы от 1999 года, по которому в стране 23 февраля отмечался День защитника отечества.

"Глава государства с супругой возложили цветы и установили лампадки у стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей и почтили минутой молчания их память", - говорится в сообщении.