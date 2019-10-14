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РИА Новости

Партия Качиньского не изменит политику в отношении России, заявил эксперт

10:46 14.10.2019
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© AP Photo / Alik KepliczПредседатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
© AP Photo / Alik Keplicz
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Правящая партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, одержавшая победу на парламентских выборах в Польше, продолжит прежний курс, в отношениях с Россией никаких изменений ждать не стоит, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.
В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата парламента). Государственная избирательная комиссия продолжает обработку избирательных бюллетеней.
Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского набирает 45,81% голосов на выборах в сейм (нижняя палата парламента), свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии после подсчета 71,89% голосов. Объединение оппозиционных сил "Гражданская коалиция" (KO) набирает 25,46% голосов. "Союз демократических левых" получает 11,9%, "Польская крестьянская партия" (PSL) - 8,96. Объединение евроскептиков и националистов "Конфедерация" на данный момент получает 6,71% голосов. Ни один из остальных участников выборов не набрал даже 1% голосов.

Причины победы "правых"

По мнению эксперта, ответить на вопрос о причинах победы "правых" можно шуткой: "За "Право и справедливость" голосуют те люди, которые хотели бы жить при коммунизме, но чтобы вместо секретаря партии был священник".
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"Партию "Право и справедливость" нельзя называть исключительно "правой" партией. С точки зрения национальной повестки, это партия "правая", но с точки зрения социальной это, безусловно, партия, которая демонстрирует очень много "левых" черт. Я имею в виду – социальные льготы, гарантии. В отношении пенсионеров идет большая работа, это программа "500 плюс" ("Семья 500 плюс") для детей. То есть, это грамотная социальная политика", - сказал эксперт в разговоре с РИА новости.
Также, подчеркнул Офицеров-Бельский, победа партии связана с достаточно впечатляющим экономическим ростом страны.
В свою очередь, соперники "правых" за последние четыре года, похоже, не сделали никаких выводов, отметил политолог.
"Так или иначе "Гражданская платформа" не смогла консолидировать противников "правых" вокруг себя. У политиков центристского, "левого" толка был шанс объединиться, но они так или иначе только продолжали терять свою популярность", - сказал он.

Ничего не изменится

"Право и справедливость" смогут сформировать правительство, уверен Офицеров-Бельский и больших изменений в жизни Польши на ближайшие четыре года ожидать не стоит. Каких-либо кардинальных перемен партия не хочет, они будут продолжать прежний курс.
Для отношений с Россией победа "правых" не будет означать ничего, добавил эксперт.
"С правительством, условно говоря, Ярослава Качиньского, так как он не премьер, мы по сути дела контактируем и соседствуем на протяжении последних лет. Отношения между Россией и Польшей таковы, что правильнее было бы говорить об их отсутствии. Есть стандартные контакты, но какого-либо политического диалога нет и, по всей видимости, не будет", - подчеркнул Офицеров-Бельский.
Улучшения отношений "Право и справедливость" с европейскими партнерами тоже не будет, уверен эксперт.
"Мы будем наблюдать по-прежнему атлантистскую проамериканскую политику. Если бы представители условно "Гражданской платформы" пришли к власти, можно было бы говорить о более или менее серьезных изменениях. Они бы точно попытались улучшить отношения с Берлином и Брюсселем, у Качиньского такого намерения в принципе нет, и это ослабляет Польшу с точки зрения внешнеполитического потенциала", - резюмировал он. -0-
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Сейм ПольшиЯрослав КачиньскийПольшаРоссияВ мире
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