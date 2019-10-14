Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T10:41Z
https://ria.ru/20191014/1559749571.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152270/48/1522704855_0:0:3094:1741_1036x0_80_0_0_cdf777ca739369b141008ff756f95803.jpg
РИА Новости

Saudi Aramco и "Газпром нефть" подписали меморандум о взаимопонимании

10:41 14.10.2019
326
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтоцистерна компании "Газпром Нефть"
Автоцистерна компании Газпром Нефть
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автоцистерна компании "Газпром Нефть". Архивное фото
ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Саудовская энергетическая компания Saudi Aramco и российская "Газпром нефть" подписали меморандум о взаимопонимании, передаёт корреспондент РИА Новости.
Церемония подписания состоялась на полях на российско-саудовского инвестиционного форума, организованного РФПИ, SAGIA и SCISP в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в королевство.
Небоскреб Бурдж Аль-Мамляка в Эр-Рияде
Вчера, 10:04РИА Новости
Россия и Саудовская Аравия подпишут хартию о сотрудничестве ОПЕК+
Кроме того, Saudi Aramco подписала меморандумы о взаимопонимании с российской Трубной металлургической компанией, а также компанией Гален и Челябинским трубопрокатным заводом, Ангара Сервис, группой компанией INTRATOOL, компаниями Техновек и Интегра.
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017
Вчера, 08:00РИА Новости
Визит на миллиард. О чем договорятся Путин и саудовский король
910000
Обсудить 2
Saudi AramcoРоссийский фонд прямых инвестицийГазпромВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Молочная продукция
Ъ: пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам
РИА
Новости
Статуя Фемиды в суде
Суд в Москве отклонил иск Минобороны к "Уралвагонзаводу"
Производство обновленного седана D класса Mazda 6 во Владивостоке
Автопроизводителям оплатят перевозку машин с Дальнего Востока в регионы
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии
Лента
новостей
Яндекс Такси
ФАС получила новое ходатайство от "Яндекс.Такси"
Стенд компании Лукойл на Петербургском международном экономическом форуме-2019
"Лукойл" сообщил о появлении фейкового сайта, использующего бренд компании
Министр энергетики РФ Александр Новак
Россия планирует увеличить торговлю сельхозтоварами с Саудовской Аравией
Небоскреб Бурдж Аль-Мамляка в Эр-Рияде
Россия и Саудовская Аравия подпишут хартию о сотрудничестве ОПЕК+
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев примет участие во встрече представителей по безопасности БРИКС
Добыча нефти в Бахрейне
Нефтегазовые компании России заинтересованы во вложениях в эмиратский рынок
Александр Вучич
Сербская ветка "Турецкого потока" будет построена вовремя, заявил Вучич
Королевская башня Эр-Рияда
РФПИ и саудовская TAQNIA инвестируют в модернизацию ракеты "Старт-1"
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017
Визит на миллиард. О чем договорятся Путин и саудовский король
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06На Алтае два человека погибли при падении грузовика со склона горы
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
Лента новостейМолния