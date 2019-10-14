Saudi Aramco и "Газпром нефть" подписали меморандум о взаимопонимании

Церемония подписания состоялась на полях на российско-саудовского инвестиционного форума, организованного РФПИ, SAGIA и SCISP в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в королевство.

Кроме того, Saudi Aramco подписала меморандумы о взаимопонимании с российской Трубной металлургической компанией, а также компанией Гален и Челябинским трубопрокатным заводом, Ангара Сервис, группой компанией INTRATOOL, компаниями Техновек и Интегра.