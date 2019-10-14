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РИА Новости

В Подмосковье 13-летний подросток умер во время игры в футбол

10:40 14.10.2019 (обновлено: 12:08 14.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Следователи организовали проверку после смерти 13-летнего мальчика во время игры в футбол во дворе в Люберцах, говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области.
Отмечается, что 13 октября к правоохранителям поступила информация о том, что во дворе многоквартирного жилого дома обнаружено тело 13-летнего мальчика без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту организовано проведение доследственной проверки.
"Предварительно установлено, что мальчик находился на спортивной площадке, расположенной во дворе многоквартирного жилого дома, где совместно со сверстниками играл в футбол. В ходе игры ребенок почувствовал недомогание и потерял сознание. Школьник скончался до приезда бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.
В ходе проверки будут установлены причины произошедшего. К настоящему времени осмотрено место происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти, опрошены очевидцы.
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