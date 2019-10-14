В Петербурге мужчина с пневматическим пистолетом ограбил банк

Уйти из тюрьмы и ограбить банк силой мысли: что еще умел Вольф Мессинг? Четырехлетний малыш прятался в тамбуре поезда от контролера – тот его нашел, посветил фонариком и встал у двери. Малыш подумал: пусть он откроет дверь и прыгнет. Контролер повернул ключ и выпрыгнул на ходу. Мальчик был Вольфом Мессингом. Легендарный телепат и предсказатель родился 10 сентября 1899 года.