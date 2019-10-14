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РИА Новости

В Петербурге мужчина с пневматическим пистолетом ограбил банк

10:38 14.10.2019 (обновлено: 15:08 14.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Уроженец Ростовской области с пневматическим пистолетом ограбил банк на 8 миллионов рублей в Колпино в Петербурге, он успел потратить два миллиона, прежде чем его задержали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Злоумышленник в маске вошел в помещение банка на улице Ижорского Батальона в городе Колпино и, угрожая похожим на пистолет предметом женщине-кассиру, потребовал передать ему денежные средства. Забрав два пакета с деньгами, приготовленными к инкассации, нападавший с места происшествия скрылся. Сумма причиненного ущерба превысила 8 миллионов рублей", - сказала Волк.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого - им оказался безработный уроженец Ростовской области, проживающий в Колпино. Во время обыска у него нашли и изъяли пневматический пистолет.
"В ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружено около 6 миллионов рублей в банковских упаковках. Как выяснилось, часть похищенных денег мужчина успел потратить, в том числе на приобретение автомобиля", - отметила Волк.
Сейчас мужчина находится под стражей, следователи возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ (Разбой).
Вольф Мессинг
10 сентября, 03:00Акценты
Уйти из тюрьмы и ограбить банк силой мысли: что еще умел Вольф Мессинг?Четырехлетний малыш прятался в тамбуре поезда от контролера – тот его нашел, посветил фонариком и встал у двери. Малыш подумал: пусть он откроет дверь и прыгнет. Контролер повернул ключ и выпрыгнул на ходу. Мальчик был Вольфом Мессингом. Легендарный телепат и предсказатель родился 10 сентября 1899 года.
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Ирина ВолкМВД РФМоскваРоссияПроисшествия
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