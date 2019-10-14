РФПИ и саудовская TAQNIA инвестируют в модернизацию ракеты "Старт-1"

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Саудовская компания технологического развития и инвестиций (TAQNIA) договорились о сотрудничестве по развитию коммерческого использования ракетно-космического комплекса российского производства "Старт-1", говорится в сообщении РФПИ.

Соответствующие документы были подписаны в ходе визита в Эр-Рияд президента РФ Владимира Путина. "Стороны будут осуществлять совместную работу по инвестициям в модернизацию ракетно-космического комплекса "Старт-1" и его последующей коммерциализации в интересах Российской Федерации и Королевства Саудовская Аравия", - говорится в сообщении.

Кроме того, соглашение предусматривает осуществление совместной научно-производственной деятельности российскими и саудовскими специалистами по проектированию и производству дополнительных компонентов ракеты-носителя, которые должны повысить его качественные характеристики и коммерческую востребованность.

"В качестве полезной нагрузки для ракетно-космического комплекса будут использоваться малые космические спутники российских и саудовских операторов для выведения на низкие околоземные орбиты", - отмечает фонд. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что развитие космических технологий является одним из приоритетов для Саудовской Аравии.

"Инвестиционное сотрудничество с TAQNIA, поддержка кадровой подготовки, совместное проектирование и строительство ракет-носителей позволят фонду и партнерам заложить основу для реализации масштабных проектов в области коммерческих пусков", - добавил Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.