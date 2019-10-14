"Спасибо, товарищ": в Сети высмеяли конгрессмена за фото "Петра Великого"

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" введен в строй в 1998 году и предназначен для уничтожения авианосных соединений противника. Корабль оснащен внушительным набором противокорабельного вооружения: ракетным комплексом "Гранит" и противовоздушным комплексом С-300Ф "Форт".