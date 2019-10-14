"Спасибо, товарищ": в Сети высмеяли конгрессмена за фото "Петра Великого"

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Пользователи твиттера иронично отнеслись к публикации американского конгрессмена, который поздравил ВМС США фотографией крейсера "Петр Великий".
Об ошибке первым сообщил журналист издания Politico Дейв Браун. После этого конгрессмен поправил пост, заменив иллюстрацию на официальный проморолик ВМС США, однако пользователи соцсети заметили подмену и высмеяли политика.
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com/FJKsRYU1g0— Dave Brown (@dave_brown24) 13 октября 2019 г.
"Спасибо, товарищ", — написал jodfoster.
"Отличная работа, агент Маст!" — добавил SZchatkal.
"Россия гордится тобой", — пошутил GuiaDLP.
"Спасибо за поддержку российского флота", — отметил scaldedpuppy.
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" введен в строй в 1998 году и предназначен для уничтожения авианосных соединений противника. Корабль оснащен внушительным набором противокорабельного вооружения: ракетным комплексом "Гранит" и противовоздушным комплексом С-300Ф "Форт".