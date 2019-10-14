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РИА Новости

"Спасибо, товарищ": в Сети высмеяли конгрессмена за фото "Петра Великого"

10:35 14.10.2019 (обновлено: 11:28 14.10.2019)
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© РИА Новости / Сайт Dover-Marina.com / Перейти в фотобанкТяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"
Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий
© РИА Новости / Сайт Dover-Marina.com
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Пользователи твиттера иронично отнеслись к публикации американского конгрессмена, который поздравил ВМС США фотографией крейсера "Петр Великий".
Об ошибке первым сообщил журналист издания Politico Дейв Браун. После этого конгрессмен поправил пост, заменив иллюстрацию на официальный проморолик ВМС США, однако пользователи соцсети заметили подмену и высмеяли политика.
"Спасибо, товарищ", — написал jodfoster.
"Отличная работа, агент Маст!" — добавил SZchatkal.
"Россия гордится тобой", — пошутил GuiaDLP.
"Спасибо за поддержку российского флота", — отметил scaldedpuppy.
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" введен в строй в 1998 году и предназначен для уничтожения авианосных соединений противника. Корабль оснащен внушительным набором противокорабельного вооружения: ракетным комплексом "Гранит" и противовоздушным комплексом С-300Ф "Форт".
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ВМФ СШААРК Петр ВеликийКонгресс СШАРоссияСШАВ мире
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Конгресмен, агент Кремля, получите благодарность с занесением в личное дело!
14 октября, 11:31
С Сергей Кудасов
880000
"Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу" )))
14 октября, 13:02
sswetaf
1050000
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