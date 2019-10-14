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РИА Новости

В заброшенных автомобилях в Индии нашли почти девять тонн взрывчатки

10:35 14.10.2019
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© Flickr / Premshree PillaiПолицейский в Индии
Полицейский в Индии
© Flickr / Premshree Pillai
Полицейский в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Полиция южного индийского штата Телингана провела серию рейдов в округе Кисара, по итогам которых обнаружила почти 9 тонн взрывчатки, сообщают правоохранительные органы региона.
"Полиция Кисары и спецназ получили информацию о местоположении двух заброшенных автомобилей, в которых находились взрывчатые вещества (порядка 8,9 тонн). По данному делу были задержаны два человека", - говорится в сообщении правоохранителей.
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Полиции пока не удалось установить, кому принадлежала взрывчатка и для чего она была предназначена. В тех же двух автомобилях в большом количестве были обнаружены детонаторы и промежуточные заряды. Ведется расследование.
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