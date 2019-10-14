В заброшенных автомобилях в Индии нашли почти девять тонн взрывчатки

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Полиция южного индийского штата Телингана провела серию рейдов в округе Кисара, по итогам которых обнаружила почти 9 тонн взрывчатки, сообщают правоохранительные органы региона.
"Полиция Кисары и спецназ получили информацию о местоположении двух заброшенных автомобилей, в которых находились взрывчатые вещества (порядка 8,9 тонн). По данному делу были задержаны два человека", - говорится в сообщении правоохранителей.
25 сентября, 17:10РИА НовостиУ нефтепровода в Подмосковье нашли пакеты со взрывчаткой
Полиции пока не удалось установить, кому принадлежала взрывчатка и для чего она была предназначена. В тех же двух автомобилях в большом количестве были обнаружены детонаторы и промежуточные заряды. Ведется расследование.