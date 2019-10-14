Патрушев примет участие во встрече представителей по безопасности БРИКС

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев посетит Бразилию 17-18 октября, где примет участие в ежегодной встрече представителей стран БРИКС, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Семнадцатого-восемнадцатого октября секретарь Совета Безопасности России посетит Федеративную Республику Бразилия. Николай Патрушев примет участие в ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, государств БРИКС. Кроме того, в городе Бразилиа пройдут российско-бразильские консультации по вопросам безопасности", - говорится в сообщении.