Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T10:32Z
https://ria.ru/20191014/1559749201.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155125/60/1551256072_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_c94dd8cff19f34114acc1758c3f1b9cd.jpg
РИА Новости

Патрушев примет участие во встрече представителей по безопасности БРИКС

10:32 14.10.2019
97
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев посетит Бразилию 17-18 октября, где примет участие в ежегодной встрече представителей стран БРИКС, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Семнадцатого-восемнадцатого октября секретарь Совета Безопасности России посетит Федеративную Республику Бразилия. Николай Патрушев примет участие в ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, государств БРИКС. Кроме того, в городе Бразилиа пройдут российско-бразильские консультации по вопросам безопасности", - говорится в сообщении.
Николай Патрушев. Архивное фото
29 июня 2018, 17:27РИА Новости
Страны БРИКС готовят соглашение в информационной безопасности
400000
Обсудить 0
БРИКСБразилияНиколай ПатрушевРоссияВ мире
Рекомендуем
Автоцистерна компании Газпром Нефть
Saudi Aramco и "Газпром нефть" подписали меморандум о взаимопонимании
РИА
Новости
Спикер Народного собрания Республики Абхазия Валерий Бганба
Президент Абхазии переназначил премьером Бганбу
Вид Земли с МКС
РФ внесет в Первый комитет ГА ООН три резолюции по разоружению в космосе
Члены сирийских военизированных формирований, лояльных Турции, на северо-востоке Сирии. 13 октября 2019
В Ватикане кризис в Сирии назвали гуманитарной катастрофой
Лента
новостей
Небоскреб Бурдж Аль-Мамляка в Эр-Рияде
Россия и Саудовская Аравия подпишут хартию о сотрудничестве ОПЕК+
Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде
Король и наследный принц встретили Путина у дворцового комплекса в Эр-Рияде
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Партия Качиньского не изменит политику в отношении России, заявил эксперт
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский почтил память погибших в Донбассе военных
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
Мун Чжэ Ин после отставки министра юстиции извинился за раскол в обществе
Кареты скорой помощи в Ираке
В Ираке при пожаре на складе боеприпасов пострадали не менее шести человек
Молоток судьи
Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
Программирование
В Финляндии недоступны сервисы госуслуг из-за проблем с обновлениями
Президент РФ Владимир Путин на российско-саудовских переговорах
Россия и Саудовская Аравия договорились создать торговые представительства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06На Алтае два человека погибли при падении грузовика со склона горы
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
Лента новостейМолния