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РИА Новости
Туризм

Минприроды вложит полмиллиарда рублей в развитие национальных парков России

12:54 14.10.2019 (обновлено: 12:56 14.10.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВиды Куршской Косы в Калининградской области
Виды Куршской Косы в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Москва, 14 окт – РИА Новости. В ближайшие пять лет из федерального бюджета будет выделено более 500 миллионов рублей на развитие 17 российских национальных парков, сообщает АТОР.
Уже в этом году начальное финансирование в размере 100 миллионов рублей получат восемь нацпарков — "Плещеево озеро" (Ярославская область), "Тункинский" (Республика Бурятия), "Зюраткуль" и "Таганай" (Челябинская область), "Башкирия" (Республика Башкортостан), "Угра" (Калужская область), "Прибайкальский" (Иркутская область) и "Русский Север" (Вологодская область).
Финансирование выделяет Минприроды России в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" нацпроекта "Экология".
Всего на развитие туристической инфраструктуры в федеральном проекте на 2019-2024 годы заложено более 550 миллионов рублей. Финансовую поддержку получат также заповедники "Куршская коса" (Калининградская область), "Самарская Лука" (Самарская область), "Югыд Ва" (Республика Коми), "Кенозерский" (Архангельская область), "Смоленское поозерье" (Смоленская область) и другие.
"Наша главная задача – это четыре миллиона туристов до 2024 года, для этого необходимо увеличить посещаемость и привлекательность особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в целом", – сообщил директор департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Иван Шмаков.
Среди основных критериев, по которым министерство выбирало перспективные национальные парки для финансирования: прирост туристического потенциала за последние пять лет, транспортная доступность, благоприятная среда для инвалидов, текущий доход и планируемый прирост прибыли от туристических и иных услуг, а также наличие дополнительных источников финансирования.
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