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РИА Новости
Тюменская область

В Тюменской области построят более 30 новых школ

10:24 14.10.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ТЮМЕНЬ, 14 окт – РИА Новости. Более 30 новых школ построят в Тюменской области в рамках реализации программы по ликвидации школ в деревянном исполнении, реализуемой по поручению главы региона Александра Моора, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"Уже идет строительство школы в Казарово. Всего будут построены более 30 школ в Абатском, Вагайском, Нижнетавдинском, Тобольском, Ялуторовском, Уватском и Ярковском районах", - привел собеседник агентства слова Александра Моора.
Он добавил, что на сегодняшний день заключен контракт на строительство школы в деревне Епанчина Тобольского района. В ближайшее время специалисты выйдут на строительную площадку и приступят к работам. В здании будут размещены учебные классы, методический кабинет, рекреация, зал для гимнастики с раздевалками и буфет.
Благоустройство территории школы будет включать устройство проездов, тротуаров, мест отдыха с установкой малых архитектурных форм, волейбольной площадки, площадки для гимнастики и спортивного и игрового оборудования. Завершение строительства объекта планируется в середине 2020 года.-
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