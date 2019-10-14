В Тюменской области построят более 30 новых школ

ТЮМЕНЬ, 14 окт – РИА Новости. Более 30 новых школ построят в Тюменской области в рамках реализации программы по ликвидации школ в деревянном исполнении, реализуемой по поручению главы региона Александра Моора, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Уже идет строительство школы в Казарово. Всего будут построены более 30 школ в Абатском, Вагайском, Нижнетавдинском, Тобольском, Ялуторовском, Уватском и Ярковском районах", - привел собеседник агентства слова Александра Моора.

Он добавил, что на сегодняшний день заключен контракт на строительство школы в деревне Епанчина Тобольского района. В ближайшее время специалисты выйдут на строительную площадку и приступят к работам. В здании будут размещены учебные классы, методический кабинет, рекреация, зал для гимнастики с раздевалками и буфет.