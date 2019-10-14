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РИА Новости

Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери

10:21 14.10.2019 (обновлено: 13:01 14.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкОчистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
ЛЮКСЕМБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Евросоюз на год продлил санкции в связи с применением и распространением химического оружия, а также из-за инцидента в Солсбери, сообщил Совет ЕС.
Санкционные меры подразумевают запрет на въезд на территорию Евросоюза и замораживание активов для физических и юридических лиц. В список вошли пять человек, связанных с сирийским режимом, четверо, причастных, по мнению ЕС, к инциденту в Солсбери, а также одна организация — Центр научных исследований в Сирии.
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9 октября, 16:20Акценты
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В октябре прошлого года Европейский союз одобрил новый механизм введения санкций против лиц, "причастных к разработке и применению химического оружия в любом месте, независимо от их гражданства и местонахождения".
Ограничения включили запрет на поездки в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц. Кроме того, гражданам и организациям в Евросоюзе запретили предоставлять средства перечисленным лицам.
Власти Евросоюза заявляли, что новые меры приняты "в рамках выработки действий в сфере безопасности после инцидента в британском Солсбери". Ранее механизм был согласован на уровне постпредов стран ЕС.
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Инцидент в Солсбери

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Бывший британский премьер Тереза Мэй утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Российская сторона многократно предлагала провести совместное расследование инцидента, но Британия проигнорировала это и отказала в доступе к Скрипалям.
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
2 октября, 08:00РИА Новости
Неудобная годовщина. Забытое отравление в Солсбери
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СолсбериДело об отравлении СкрипалейЕвросоюзВ мире
Популярные комментарии
Напугали ежа голой попой))))))
14 октября, 11:07
Стас Титов
82240102
Ну это нормально.
14 октября, 11:26
Вениамин Шабалин
32471120
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