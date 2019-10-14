Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери

За санкции, но не против России: что на уме у будущего главы дипломатии ЕС

Говорят, что язык дипломату дан, чтобы скрывать свои мысли. Возможному преемнику Федерики Могерини на посту главного дипломата ЕС испанцу Жозепу Боррелю пока это удается отлично. Понять его и впрямь трудновато.