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РИА Новости

Под Костромой при обрушении стены заброшенного здания погиб ребенок

10:19 14.10.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели восьмилетнего школьника и травмирования его брата при обрушении стены заброшенной постройки в Костромской области, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Ольга Вакурова.
"По данным следствия, 13 октября 2019 года трое мальчиков пошли гулять без сопровождения взрослых. Они пришли к заброшенной постройке возле поселка Талица, где стали с помощью ломов искать металл. В результате произошло обрушение стены. Один ребенок погиб на месте, второй госпитализирован с телесными повреждениями", - говорится в сообщении Вакуровой.
Автомобиль скорой помощи
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По ее словам, третий мальчик не получил травм. Собеседница агентства добавила, что все трое школьников - братья, выжившие - родные, а погибший приходился им двоюродным братом.
"Проводится доследственная проверка по факту гибели одного мальчика и травмирования второго мальчика, оба в возрасте восьми лет", - информирует следствие.
Назначены судебно-медицинские экспертизы, запрошена характеристика на семьи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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