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РИА Новости

В Финляндии недоступны сервисы госуслуг из-за проблем с обновлениями

10:13 14.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 окт - РИА Новости. Электронные сервисы государственных услуг недоступны в Финляндии из-за проблем с обновлениями, речи о хакерских атаках нет, сообщает Государственный центр информационно-коммуникационных технологий Valtori.
"Повсеместно нарушена работа государственных ресурсов, что затрагивает многие организации. Valtori расследует ситуацию. Мы приносим извинения за возможные неудобства!" - говорится в сообщении организации в 09.00 (время совпадает с московским).
Специалисты уточняют, что речи о хакерской атаке не идет.
"Это сбой сети в связи с проблемами с обновлениями. Время восстановления уточняется. Услуги частично, но не полностью, становятся доступны. Сейчас предпринимаются корректирующие меры", - сообщила РИА Новости менеджер по коммуникациям Valtori Туули Ойякангас.
В организации отказались от прогноза времени восстановления работы ресурсов.
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