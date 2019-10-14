В Финляндии недоступны сервисы госуслуг из-за проблем с обновлениями

ХЕЛЬСИНКИ, 14 окт - РИА Новости. Электронные сервисы государственных услуг недоступны в Финляндии из-за проблем с обновлениями, речи о хакерских атаках нет, сообщает Государственный центр информационно-коммуникационных технологий Электронные сервисы государственных услуг недоступны в Финляндии из-за проблем с обновлениями, речи о хакерских атаках нет, сообщает Государственный центр информационно-коммуникационных технологий Valtori

"Повсеместно нарушена работа государственных ресурсов, что затрагивает многие организации. Valtori расследует ситуацию. Мы приносим извинения за возможные неудобства!" - говорится в сообщении организации в 09.00 (время совпадает с московским).

Специалисты уточняют, что речи о хакерской атаке не идет.

"Это сбой сети в связи с проблемами с обновлениями. Время восстановления уточняется. Услуги частично, но не полностью, становятся доступны. Сейчас предпринимаются корректирующие меры", - сообщила РИА Новости менеджер по коммуникациям Valtori Туули Ойякангас.