Россия планирует увеличить торговлю сельхозтоварами с Саудовской Аравией

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Россия видит потенциал развития сотрудничества Москвы и Эр-Рияда в области сельского хозяйства и увеличения торгового оборота в этой сфере до 1,2 миллиарда долларов в год, то есть в несколько раз, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Активное взаимодействие ведется в рамках двустороннего сотрудничества, и нам с саудовскими партерами есть куда двигаться для расширения кооперации", - сказал Новак, выступая на Российско-саудовском инвестиционном форуме, организованном Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), Главным инвестиционным управлением Саудовской Аравии (SAGIA) и Саудовским центром международных стратегических партнерств (SCISP) на полях государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

"Отдельно хотел бы отметить большой потенциал для развития нашего сотрудничества в области сельского хозяйства. В 2018 году товарооборот сельскохозяйственной продукции составил около полумиллиарда долларов США - то есть, половину нашего торгового оборота. И здесь мы видим огромный потенциал и считаем, что в ближайшей перспективе можно выйти на уровень торгового оборота до 1,2 миллиарда долларов, то есть, увеличить кратно сегодняшний уровень", - добавил Новак.