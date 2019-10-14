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РИА Новости

Россия планирует увеличить торговлю сельхозтоварами с Саудовской Аравией

10:13 14.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Россия видит потенциал развития сотрудничества Москвы и Эр-Рияда в области сельского хозяйства и увеличения торгового оборота в этой сфере до 1,2 миллиарда долларов в год, то есть в несколько раз, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
"Активное взаимодействие ведется в рамках двустороннего сотрудничества, и нам с саудовскими партерами есть куда двигаться для расширения кооперации", - сказал Новак, выступая на Российско-саудовском инвестиционном форуме, организованном Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), Главным инвестиционным управлением Саудовской Аравии (SAGIA) и Саудовским центром международных стратегических партнерств (SCISP) на полях государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию.
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"Отдельно хотел бы отметить большой потенциал для развития нашего сотрудничества в области сельского хозяйства. В 2018 году товарооборот сельскохозяйственной продукции составил около полумиллиарда долларов США - то есть, половину нашего торгового оборота. И здесь мы видим огромный потенциал и считаем, что в ближайшей перспективе можно выйти на уровень торгового оборота до 1,2 миллиарда долларов, то есть, увеличить кратно сегодняшний уровень", - добавил Новак.
РФПИ, SAGIA и SCISP в понедельник на полях визита Путина организовывают работу Российско-саудовского инвестиционного форума, в котором участвуют более 300 субъектов из обеих стран.
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Александр НовакСаудовская АравияРоссияЭкономика
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