Украинская делегация возложила цветы к памятнику Хмельницкому в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Представители украинской диаспоры начали официальную часть визита в Крым с возложения цветов к памятнику гетману Богдану Хмельницкому, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что представители украинской диаспоры прибыли в воскресенье с ознакомительным визитом в Крым. В составе делегации около 15 человек из Польши, Казахстана, Молдавии, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии, Болгарии, а также представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Мы отдаем дань памяти этому великому человеку, который действительно сделал очень многое, чтобы Россия и Украина были вместе", - сказала глава украинской общины республики Анастасия Гридчина.

Некоторые участники мероприятия были одеты в украинские национальные костюмы. Представители делегации активно фотографировались на фоне памятника Хмельницкому, держащему в правой руке договор с надписью "С Россией навеки".

После возложения цветов делегация посетит музей украинской вышивки и примет участие в круглом столе на тему "Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом".