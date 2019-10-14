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РИА Новости

Украинская делегация возложила цветы к памятнику Хмельницкому в Крыму

10:10 14.10.2019
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГосударственный герб России установили на здании парламента Крыма
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма
© РИА Новости / Макс Ветров
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Государственный герб России установили на здании парламента Крыма. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Представители украинской диаспоры начали официальную часть визита в Крым с возложения цветов к памятнику гетману Богдану Хмельницкому, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что представители украинской диаспоры прибыли в воскресенье с ознакомительным визитом в Крым. В составе делегации около 15 человек из Польши, Казахстана, Молдавии, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии, Болгарии, а также представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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"Мы отдаем дань памяти этому великому человеку, который действительно сделал очень многое, чтобы Россия и Украина были вместе", - сказала глава украинской общины республики Анастасия Гридчина.
Некоторые участники мероприятия были одеты в украинские национальные костюмы. Представители делегации активно фотографировались на фоне памятника Хмельницкому, держащему в правой руке договор с надписью "С Россией навеки".
После возложения цветов делегация посетит музей украинской вышивки и примет участие в круглом столе на тему "Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом".
Под предводительством Хмельницкого Запорожское казачество в Переяславе 18 января 1654 года приняло решение о вхождении части территории современной Украины в состав России.
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