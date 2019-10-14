При пожаре в Челябинской области погиб трехлетний мальчик

ЧЕЛЯБИНСК, 14 окт – РИА Новости. Трехлетний мальчик погиб при пожаре в понедельник в жилом доме в городе Троицк Челябинской области, оставшись в квартире один, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

По данным пресс-центра, в понедельник в 08.34 (06.34 мск) поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме коридорного типа (бывшее общежитие) в Троицке. Через 5 минут после вызова первые подразделения МЧС были на месте происшествия. По первоначальным данным, происходило горение вещей в квартире на площади 5 квадратных метров. Из опасной зоны были спасены 28 человек, из них 4 детей, 20 жителей дома покинули здание сами, уточняет пресс-центр.

"До прибытия пожарных один из соседей выбил дверь в квартиру, где происходило горение, и обнаружил там мальчика 2016 года рождения. Он еще подавал признаки жизни. Мужчина вынес ребенка на свежий воздух и передал врачам "скорой". Спустя 40 минут реанимационных мероприятий ребенок скончался. Отметим, что на момент происшествия никого из взрослых в квартире не было", - говорится в сообщении.

Через 20 минут с момента поступления вызова пожар был полностью ликвидирован, уточняется в сообщении.