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РИА Новости

В Госдуме оценили заявление преемницы Меркель о Крыме

10:09 14.10.2019
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© AP Photo / Michael SohnГенеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
© AP Photo / Michael Sohn
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр по воссоединению Крыма с Россией.
Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что Германии нужно выстраивать добрососедские отношения с Россией, но в некоторых вопросах, в частности, относительно Крыма, ей молчать не стоит. По мнению политика, в вопросе возвращения полуострова в состав России "было нарушено международное право".
По словам Бальбека, западные государства поднимают тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей.
"Крым — это удобный фактор для ведения с Россией политики двойных стандартов", - подчеркнул парламентарий в комментарии RT.
Он указал на то, что политики говорят о добрососедских отношениях, когда им это выгодно. При этом, по его словам, в случаях, когда, к примеру, им нужно вытеснить Россию с какого-либо международного рынка, они используют крымский вопрос.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции. Российская сторона приняла аналогичные меры и взяла курс на импортозамещение. Россия многократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
Наталья Поклонская
Вчера, 04:57РИА Новости
Поклонская прокомментировала заявление преемницы Меркель о Крыме
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Аннегрет Крамп-КарренбауэрРуслан БальбекКрымРоссияВ мире
Популярные комментарии
Оценка не полная. Надо было напомнить о поглощении ГДР Федеративной Республикой Германии с точки зрения соблюдения Международного права.
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