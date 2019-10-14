В Госдуме оценили заявление преемницы Меркель о Крыме

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр по воссоединению Крыма с Россией.

Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что Германии нужно выстраивать добрососедские отношения с Россией, но в некоторых вопросах, в частности, относительно Крыма, ей молчать не стоит. По мнению политика, в вопросе возвращения полуострова в состав России "было нарушено международное право".

По словам Бальбека, западные государства поднимают тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей.

"Крым — это удобный фактор для ведения с Россией политики двойных стандартов", - подчеркнул парламентарий в комментарии RT.

Он указал на то, что политики говорят о добрососедских отношениях, когда им это выгодно. При этом, по его словам, в случаях, когда, к примеру, им нужно вытеснить Россию с какого-либо международного рынка, они используют крымский вопрос.