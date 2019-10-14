Страны ЕС обсудят эмбарго на поставку оружия Турции, заявили в МИД Бельгии

"Мы вместе пытаемся сделать так, чтобы было достаточно международного давления, чтобы остановить эту операцию. Мы обсудим наилучшие средства, чтобы этого достичь. Я думаю, что мы должны двигаться в сторону оружейного эмбарго со стороны европейских стран, а кроме того, могут быть еще и другие средства давления", - сказал министр.