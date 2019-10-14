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РИА Новости
Война в Сирии

Страны ЕС обсудят эмбарго на поставку оружия Турции, заявили в МИД Бельгии

10:05 14.10.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisОбстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
Обстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
ЛЮКСЕМБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Страны ЕС намерены обсудить на переговорах в понедельник вопрос введения оружейного эмбарго против Турции, рассмотрят и другие меры давления на Анкару, сообщил в понедельник журналистам глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.
"Мы вместе пытаемся сделать так, чтобы было достаточно международного давления, чтобы остановить эту операцию. Мы обсудим наилучшие средства, чтобы этого достичь. Я думаю, что мы должны двигаться в сторону оружейного эмбарго со стороны европейских стран, а кроме того, могут быть еще и другие средства давления", - сказал министр.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
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Война в СирииОперация турецкой армии на севере СирииЕвросоюзМИД БельгииТурцияВ мире
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