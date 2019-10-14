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РИА Новости

Россия и Саудовская Аравия подпишут хартию о сотрудничестве ОПЕК+

10:04 14.10.2019 (обновлено: 10:11 14.10.2019)
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© APНебоскреб "Бурдж Аль-Мамляка" в Эр-Рияде
Небоскреб Бурдж Аль-Мамляка в Эр-Рияде
© AP
Небоскреб "Бурдж Аль-Мамляка" в Эр-Рияде. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия в понедельник подпишут хартию о долгосрочном сотрудничестве ОПЕК+, которая была парафирована в июле, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
"Мы также хотели бы отметить, что по инициативе Королевства Саудовской Аравии и Российской Федерации была подготовлена хартия долгосрочного сотрудничества между странами ОПЕК и не ОПЕК. Эта хартия была запарафирована летом этого года в Вене на шестой министерской встрече. Сегодня состоится подписание этого долгосрочного документа, который подчёркивает наше долгосрочное сотрудничество между нашими странами, наши общие цели", - сказал Новак, выступая на полях Российско-саудовского инвестиционного форума, организованного РФПИ, SAGIA и SCISP в рамках государственного визита президента России в королевство.
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"Речь идёт не только о взаимодействии в плане корректировки добычи в целях балансировки рынка, это гораздо более широкое взаимодействие, основанное в первую очередь на развитии нашего совместного сотрудничества в этой сфере, в многостороннем и двустороннем формате", - добавил он.
РФПИ, Главное инвестиционное управление Саудовской Аравии (SAGIA) и Саудовский центр международных стратегических партнерств (SCISP) в понедельник во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию организовывают работу Российско-саудовского инвестиционного форума, в котором участвуют более 300 участников из обеих стран.
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Российский фонд прямых инвестицийОПЕКАлександр НовакВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияЭкономика
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