Глава ОБСЕ назвал замечательными пять лет учебы в МГИМО

ПРАГА, 14 окт – РИА Новости. Пятью замечательными и интенсивными годами, которые дали прекрасный опыт и обширные знания на всю последующую жизнь, назвал учебу в МГИМО один из выпускников этого вуза - действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

"Прошло уже невероятных 32 года с момента моего выпуска из МГИМО, и все это время я ежедневно пользуюсь знаниями и опытом, полученными во время учебы в этом замечательном вузе. Я прожил в МГИМО 5 прекрасных и интенсивных лет, изучая основы международных отношений и готовясь к работе профессионального дипломата, которой я до сих пор занимаюсь и делаю это с полной отдачей и любовью", - сказал Лайчак РИА Новости.