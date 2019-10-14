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РИА Новости

Глава ОБСЕ назвал замечательными пять лет учебы в МГИМО

10:03 14.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПРАГА, 14 окт – РИА Новости. Пятью замечательными и интенсивными годами, которые дали прекрасный опыт и обширные знания на всю последующую жизнь, назвал учебу в МГИМО один из выпускников этого вуза - действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.
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В понедельник 14 октября главный дипломатический вуз РФ, Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, отмечает свое 75-летие.
"Прошло уже невероятных 32 года с момента моего выпуска из МГИМО, и все это время я ежедневно пользуюсь знаниями и опытом, полученными во время учебы в этом замечательном вузе. Я прожил в МГИМО 5 прекрасных и интенсивных лет, изучая основы международных отношений и готовясь к работе профессионального дипломата, которой я до сих пор занимаюсь и делаю это с полной отдачей и любовью", - сказал Лайчак РИА Новости.
По словам Лайчака, МГИМО представляет собой уникальное соединение языкового, теоретического и технического образования, национального и культурного знания, пример особенного сообщества людей, и является современным, первоклассным образовательным учреждением.
"От всего сердца хочу поздравить мой родной институт со столь солидным юбилеем. Желаю всему научному составу, преподавателям и студентам делать все для того, чтобы МГИМО и впредь готовил и формировал новые поколения дипломатов и успешных профессионалов, а также будущих министров и президентов. Так что ещё раз желаю ему - Многая лета!", - сказал Лайчак.
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ОБСЕМирослав ЛайчакМГИМООбразование - Общество
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