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РИА Новости

Башкирский завод снизил нагрузку на очистные сооружения после ЧП

09:57 14.10.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПредприятие ОАО "Полиэф" компании "Сибур-ПЭТФ" в г.Благовещенске (Республика Башкортостан) – производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты.
Предприятие ОАО Полиэф компании Сибур-ПЭТФ в г.Благовещенске (Республика Башкортостан) – производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты.
© РИА Новости / Сергей Гунеев
УФА, 14 окт – РИА Новости. Предприятие "Полиэф" в Башкирии, где произошел разлив сточных вод, временно минимизировало производственную нагрузку на очистные сооружения, сообщили в пресс-службе АО "Полиэф".
Девятого октября на АО "Полиэф" в башкирском Благовещенске обрушилась стена резервуара со сточными водами, и часть грязной жидкости разлилась на территории предприятия. По данным комитета Башкирии по ЧС, вылилось 8 тысяч кубических метров промышленных стоков на площадку предприятия и прилегающую территорию. Жертв при ЧП не было. Завод вместе со спасателями и коммунальщиками занимается локализацией разлива сточных вод.
"Риски дальнейшего распространения промышленных стоков отсутствуют… На предприятии временно минимизирована производственная нагрузка на очистные сооружения. Ведется постоянный мониторинг состояния окружающей среды и водных объектов, отборы проб воды в реке Казмышла проводятся регулярно, содержание кислорода и маркерных веществ находится в пределах нормы", - информирует завод.
По его данным, "построены и введены в действие три котлована-ловушки объемом более 40 тысяч кубических метров для сбора всей воды, так или иначе соприкасавшейся со стоками".
"Ручей Казмышла, ширина которого доходит до полуметра, отсечен и будет направлен в реку Изяк по новому руслу, построенному по схеме, исключающей его соприкосновение с водой в котлованах-ловушках. В котлованах-ловушках начат процесс осаждения органических веществ для последующего их сбора, вывоза и переработки либо утилизации в соответствии с нормативами законодательства", - говорится в сообщении "Полиэф".
Предприятие ОАО Полиэф в г. Благовещенске.
11 октября, 11:07РИА Новости
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