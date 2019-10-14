Башкирский завод снизил нагрузку на очистные сооружения после ЧП

УФА, 14 окт – РИА Новости. Предприятие "Полиэф" в Башкирии, где произошел разлив сточных вод, временно минимизировало производственную нагрузку на очистные сооружения, сообщили в пресс-службе АО "Полиэф".

Девятого октября на АО "Полиэф" в башкирском Благовещенске обрушилась стена резервуара со сточными водами, и часть грязной жидкости разлилась на территории предприятия. По данным комитета Башкирии по ЧС, вылилось 8 тысяч кубических метров промышленных стоков на площадку предприятия и прилегающую территорию. Жертв при ЧП не было. Завод вместе со спасателями и коммунальщиками занимается локализацией разлива сточных вод.

"Риски дальнейшего распространения промышленных стоков отсутствуют… На предприятии временно минимизирована производственная нагрузка на очистные сооружения. Ведется постоянный мониторинг состояния окружающей среды и водных объектов, отборы проб воды в реке Казмышла проводятся регулярно, содержание кислорода и маркерных веществ находится в пределах нормы", - информирует завод.

По его данным, "построены и введены в действие три котлована-ловушки объемом более 40 тысяч кубических метров для сбора всей воды, так или иначе соприкасавшейся со стоками".