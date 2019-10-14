Глава МИД Люксембурга обеспокоен риском столкновения члена НАТО с Сирией

"Надо упомянуть, что Турция является членом НАТО, а сегодня стало известно о формировании коалиции между Башаром Асадом и курдами. То есть с официальной точки зрения Турция в военном отношении противостоит президенту Сирии. А у НАТО есть пятая статья о коллективной обороне, которая говорит, что если один член подвергается нападению, другие страны должны ему помочь. Представьте, что Сирия или союзники Сирии ответят и нападают на Турцию, тогда что будет происходить с пятой статьей", - заявил он журналистам.