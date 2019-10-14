Глава МИД Люксембурга обеспокоен риском столкновения члена НАТО с Сирией

ЛЮКСЕМБУРГ, 14 окт – РИА Новости. В ЕС обеспокоены риском конфликта Анкары, как члена НАТО, с Сирией, в случае атаки со стороны сирийской армии на Турцию союзникам придется решать вопрос о коллективной обороне, заявил в понедельник глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.
"Надо упомянуть, что Турция является членом НАТО, а сегодня стало известно о формировании коалиции между Башаром Асадом и курдами. То есть с официальной точки зрения Турция в военном отношении противостоит президенту Сирии. А у НАТО есть пятая статья о коллективной обороне, которая говорит, что если один член подвергается нападению, другие страны должны ему помочь. Представьте, что Сирия или союзники Сирии ответят и нападают на Турцию, тогда что будет происходить с пятой статьей", - заявил он журналистам.
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.