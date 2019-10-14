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РИА Новости
Война в Сирии

Глава МИД Люксембурга обеспокоен риском столкновения члена НАТО с Сирией

09:56 14.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн
Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. Архивное фото
ЛЮКСЕМБУРГ, 14 окт – РИА Новости. В ЕС обеспокоены риском конфликта Анкары, как члена НАТО, с Сирией, в случае атаки со стороны сирийской армии на Турцию союзникам придется решать вопрос о коллективной обороне, заявил в понедельник глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.
"Надо упомянуть, что Турция является членом НАТО, а сегодня стало известно о формировании коалиции между Башаром Асадом и курдами. То есть с официальной точки зрения Турция в военном отношении противостоит президенту Сирии. А у НАТО есть пятая статья о коллективной обороне, которая говорит, что если один член подвергается нападению, другие страны должны ему помочь. Представьте, что Сирия или союзники Сирии ответят и нападают на Турцию, тогда что будет происходить с пятой статьей", - заявил он журналистам.
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Война в СирииМИД ЛюксембургаЖан АссельборнНАТОБашар АсадТурцияСирияЛюксембург (государство)В мире
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