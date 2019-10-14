Около 50% прошедших диспансеризацию россиян имеют хронические заболевания

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Половина взрослых людей, прошедших диспансеризацию в 2018 году, имеют хронические заболевания, среди детей этот показатель еще выше, следует из раздаточных материалов к всероссийскому форуму по общественному здоровью, подготовленных Минздравом России.

"Распределение по группам здоровья взрослых в возрасте старше 18 лет: первая группа - 30%, вторая группа - 20%, третья - четвертая группа - 50%", - говорится в сообщении.

Среди детей до 14 лет хронические заболевания имеют 56% прошедших диспансеризацию, а в возрасте от 15 до 17 лет - 55%, отмечается в материале.

К первой группе относятся здоровые граждане, ко второй - с функциональными отклонениями, а к третьей и четвертой - те, у кого есть хронические заболевания, поясняется в материале.

Всего в прошлом году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 62 миллиона человек, уточняется в материале.