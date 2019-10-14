Около 50% прошедших диспансеризацию россиян имеют хронические заболевания

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Половина взрослых людей, прошедших диспансеризацию в 2018 году, имеют хронические заболевания, среди детей этот показатель еще выше, следует из раздаточных материалов к всероссийскому форуму по общественному здоровью, подготовленных Минздравом России.
"Распределение по группам здоровья взрослых в возрасте старше 18 лет: первая группа - 30%, вторая группа - 20%, третья - четвертая группа - 50%", - говорится в сообщении.
Среди детей до 14 лет хронические заболевания имеют 56% прошедших диспансеризацию, а в возрасте от 15 до 17 лет - 55%, отмечается в материале.
К первой группе относятся здоровые граждане, ко второй - с функциональными отклонениями, а к третьей и четвертой - те, у кого есть хронические заболевания, поясняется в материале.
Всего в прошлом году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 62 миллиона человек, уточняется в материале.
Задача системы здравоохранения состоит в том, чтобы повысить долю людей с первой группой здоровья, а также не допустить переход людей с первыми группами в третью и четвертую, отмечается в материалах.