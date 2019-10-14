В Благовещенске школьник ранил одноклассника перочинным ножом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 окт - РИА Новости. Полиция в Приамурье проводит проверку после того, как ученик одной из школ Благовещенска во время конфликта ранил своего одноклассника перочинным ножом, сообщили РИА Новости в УМВД по Амурской области.
"В полицию из лечебного учреждения поступила информация о том, что доставлен 13-летний подросток с ножевым ранением. Установлено, что между пострадавшим и его одноклассником в школе произошел конфликт, в ходе которого пострадавший был ранен перочинным ножом", - сообщили агентству в УМВД по региону.
В полиции добавили, что опрошены оба школьника-участника конфликта, их законные представители, педагоги и одноклассники.
"Проверка по данному поводу продолжается", - добавили в УМВД.
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