В Благовещенске школьник ранил одноклассника перочинным ножом

"В полицию из лечебного учреждения поступила информация о том, что доставлен 13-летний подросток с ножевым ранением. Установлено, что между пострадавшим и его одноклассником в школе произошел конфликт, в ходе которого пострадавший был ранен перочинным ножом", - сообщили агентству в УМВД по региону.