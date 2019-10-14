Израильская армия задержала палестинского губернатора Восточного Иерусалима

ГАЗА, 14 окт - РИА Новости. Израильские военные задержали в понедельник палестинского губернатора Восточного Иерусалима Аднана Гейта и секретаря движения ФАТХ Шади Мтавара, передает палестинское агентство ВАФА.
"Израильские военные задержали сегодня утром губернатора (Восточного) Иерусалима Аднана Гейта и секретаря движения ФАТХ Шади Мтавара", - сообщило агентство.
Как сообщило агентство, палестинское министерство по делам заключенных осудило неоднократные задержания губернатора Восточного Иерусалима и секретаря движения ФАТХ в городе.
Ранее неоднократно сообщалось о задержаниях Гейта. Губернатор лишен реальных полномочий в Иерусалиме, целиком находящемся под контролем Израиля, который занял восточную часть города в ходе войны 1967 года и позднее ее анексировал.