Израильская армия задержала палестинского губернатора Восточного Иерусалима

Как сообщило агентство, палестинское министерство по делам заключенных осудило неоднократные задержания губернатора Восточного Иерусалима и секретаря движения ФАТХ в городе.

Ранее неоднократно сообщалось о задержаниях Гейта. Губернатор лишен реальных полномочий в Иерусалиме, целиком находящемся под контролем Израиля, который занял восточную часть города в ходе войны 1967 года и позднее ее анексировал.