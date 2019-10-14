В Волгоградской области заявили о достаточном запасе цифровых приставок

ВОЛГОГРАД, 14 окт - РИА Новости. Магазины Волгоградской области имеют достаточный запас телеприставок для приема цифрового телевизионного сигнала, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря, 28 регионов уже перешли на "цифру". Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда переведут оставшиеся 57 регионов. Однако правительство РФ решило продлить этот срок и 21 регион перевести на цифровое телевещание 14 октября, организовав четвертую волну отключения аналогового сигнала. Волгоградская область оказалась в числе регионов четвертой волны.

По информации ведомства, полная остановка аналогового вещания на территории Волгоградской области состоится сегодня в 11.45 по местному времени (10.45 мск).

"Регион готов к возможному всплеску потребительского спроса на ТВ-тюнеры: в магазинах имеется необходимый резерв цифровых приставок различного ценового сегмента", - говорится в сообщении администрации.