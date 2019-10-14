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РИА Новости

В Волгоградской области заявили о достаточном запасе цифровых приставок

09:52 14.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПриставка для приема цифрового телевизионного сигнала
Приставка для приема цифрового телевизионного сигнала
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВОЛГОГРАД, 14 окт - РИА Новости. Магазины Волгоградской области имеют достаточный запас телеприставок для приема цифрового телевизионного сигнала, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря, 28 регионов уже перешли на "цифру". Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда переведут оставшиеся 57 регионов. Однако правительство РФ решило продлить этот срок и 21 регион перевести на цифровое телевещание 14 октября, организовав четвертую волну отключения аналогового сигнала. Волгоградская область оказалась в числе регионов четвертой волны.
По информации ведомства, полная остановка аналогового вещания на территории Волгоградской области состоится сегодня в 11.45 по местному времени (10.45 мск).
"Регион готов к возможному всплеску потребительского спроса на ТВ-тюнеры: в магазинах имеется необходимый резерв цифровых приставок различного ценового сегмента", - говорится в сообщении администрации.
Ранее сообщалось, по информации регионального комитета информационных технологий, зона покрытия "цифрой" в Волгоградской области составит 98,4% от всех населенных пунктов, жители остальных сел смогут смотреть бесплатно 20 каналов, которые входят в первый и второй мультиплексы, через спутниковое вещание.
Телевизионная приставка для приема спутникового телевидения
10 октября, 13:20РИА Новости
Минкомсвязи продолжит мониторинг итогов после перехода на "цифру"
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Переход на цифровое телевидениеВолгоградРоссияМедиа - ОбществоОбщество
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