Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T10:36Z
https://ria.ru/20191014/1559747923.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1036x0_80_0_0_487b0e63a52fc8a09e264e445dcf772a.jpg
РИА Новости

Суд освободил из колонии бывшего вице-губернатора Челябинской области

09:50 14.10.2019 (обновлено: 10:36 14.10.2019)
3569
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 14 окт - РИА Новости. Копейский городской суд в понедельник заменил наказание бывшему заместителю губернатора Челябинской области Николаю Сандакову, осужденному за взятку и хищение, с 5,5 лет колонии на принудительные работы, сообщили РИА Новости в горсуде.
В октябре прошлого года Советский районный суд Челябинска отправил бывшего чиновника на 5,5 лет в колонию строгого режима и оштрафовал на 7 миллионов рублей. Сандакова этапировали в колонию, а летом этого года стало известно, что защита попросила заменить не отбытую им часть наказания принудительными работами.
"Копейский городской суд [по месту отбывания наказания] удовлетворил ходатайство и заменил Сандакову неотбытую часть наказания на принудительные работы на срок 2 года 5 месяцев и 22 дня", - сказали в суде.
Постановление суда вступит в силу через десять дней, после чего экс-чиновника отправят на принудительные работы.
Как установило следствие, Сандаков еще на посту первого помощника главы региона, который он занимал до вице-губернаторства, похитил из бюджета 1,5 миллиона рублей, а также взял взятку в 1,9 миллиона рублей
По данным пресс-центра прокуратуры региона, прокуратура не возражала против удовлетворения ходатайства защиты о замене наказания Сандакову. Обжалование постановления суда не планируется, добавили в надзорном ведомстве.
Статуя Фемиды
28 марта, 10:28РИА Новости
Чиновники федерального уровня, ставшие фигурантами уголовных дел
14101023
Обсудить 4
Николай СандаковЧелябинскЧелябинская областьПроисшествия
Рекомендуем
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
РИА
Новости
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Лента
новостей
Рейтинг регионов России по вводу жилья
Рейтинг регионов России по вводу жилья
Дом Правительства РФ
Правительство одобрило сроки рассмотрения заявлений о приеме в гражданство
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. 28 июля 2018
Глава Пентагона признал, что американские войска в Сирии попали в ловушку
Пожар
Более 30 человек эвакуировали из больницы в Москве из-за пожара
Денис Кухарев
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
Флаг Германии на здании рейхстага
Немецкие СМИ рассказали об убытках от антироссийских санкций
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Обрушение произошло в пятиэтажке в Приморском крае, один человек погиб
Митингующие в Киеве
Украина начала экспорт своей главной технологии в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06На Алтае два человека погибли при падении грузовика со склона горы
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
Лента новостейМолния