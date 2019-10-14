Суд освободил из колонии бывшего вице-губернатора Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 14 окт - РИА Новости. Копейский городской суд в понедельник заменил наказание бывшему заместителю губернатора Челябинской области Николаю Сандакову, осужденному за взятку и хищение, с 5,5 лет колонии на принудительные работы, сообщили РИА Новости в горсуде.

В октябре прошлого года Советский районный суд Челябинска отправил бывшего чиновника на 5,5 лет в колонию строгого режима и оштрафовал на 7 миллионов рублей. Сандакова этапировали в колонию, а летом этого года стало известно, что защита попросила заменить не отбытую им часть наказания принудительными работами.

"Копейский городской суд [по месту отбывания наказания] удовлетворил ходатайство и заменил Сандакову неотбытую часть наказания на принудительные работы на срок 2 года 5 месяцев и 22 дня", - сказали в суде.

Постановление суда вступит в силу через десять дней, после чего экс-чиновника отправят на принудительные работы.

Как установило следствие, Сандаков еще на посту первого помощника главы региона, который он занимал до вице-губернаторства, похитил из бюджета 1,5 миллиона рублей, а также взял взятку в 1,9 миллиона рублей