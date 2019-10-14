В "Единой России" не исключили появления объединений мажоритарных депутатов

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В "Единой России" допускают появление в ближайшее время объединений мажоритарных депутатов как отдельной политической силы, запрос на которую созрел в современном обществе, рассказал РИА Новости источник в руководстве партии.

Собеседник агентства отметил, что сегодня поднимается вопрос о появлении новых политических сил "в результате меняющегося избирательного поля". По его словам, очевиден запрос на левоцентристские, социально ориентированные политические силы.

Представитель руководства ЕР подчеркнул, что в партии не исключают возможности взаимодействия с новыми политическими силами, если они будут сформированы. Может быть создана коалиция в Госдуме нового созыва после выборов 2021 года, по результатам которых "Единая Россия" сможет получить представительство в парламенте, считает он.