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РИА Новости

В "Единой России" не исключили появления объединений мажоритарных депутатов

09:49 14.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В "Единой России" допускают появление в ближайшее время объединений мажоритарных депутатов как отдельной политической силы, запрос на которую созрел в современном обществе, рассказал РИА Новости источник в руководстве партии.
"Возможно, появятся объединения мажоритарных депутатов. Достаточно скоро может появиться проект, который станет основой для объединения таких политиков", - сказал РИА Новости источник.
Собеседник агентства отметил, что сегодня поднимается вопрос о появлении новых политических сил "в результате меняющегося избирательного поля". По его словам, очевиден запрос на левоцентристские, социально ориентированные политические силы.
Представитель руководства ЕР подчеркнул, что в партии не исключают возможности взаимодействия с новыми политическими силами, если они будут сформированы. Может быть создана коалиция в Госдуме нового созыва после выборов 2021 года, по результатам которых "Единая Россия" сможет получить представительство в парламенте, считает он.
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