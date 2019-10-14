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РИА Новости

Выпускники МГИМО проявляют высочайший профессионализм, заявил Путин

09:47 14.10.2019 (обновлено: 09:57 14.10.2019)
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© Фото : mgimo.ruЗдание МГИМО в Москве
Здание МГИМО в Москве
© Фото : mgimo.ru
Здание МГИМО в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов и выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) с 75-летним юбилеем вуза и отметил профессионализм, патриотизм и верность долгу его выпускников, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"За прошедшие три четверти века МГИМО прочно утвердился в числе ведущих мировых центров по подготовке специалистов-международников. Именно его выпускники составляют костяк, кадровую основу российской дипломатической службы. Защищая внешнеполитические интересы страны, они проявляют высочайший профессионализм, патриотизм и верность долгу. Лучшие деловые качества отличают и тех, кто, выйдя из стен этого замечательного вуза, посвятил себя работе в различных государственных ведомствах и общественных структурах, в науке, бизнесе и журналистике", - говорится в телеграмме.
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Путин отметил, что высокой оценки заслуживает аналитическая, экспертная работа преподавателей и научных сотрудников МГИМО. Кроме традиционных сфер учебной и исследовательской деятельности, в университете активно развиваются и новые программы, связанные с государственным и корпоративным управлением, информационными и финансовыми технологиями.
Президент также подчеркнул, что МГИМО расширяет свои международные связи, активно взаимодействует с ведущими мировыми университетами, а также с многочисленными ассоциациями иностранных выпускников.
"В этом году в Ташкенте открылся первый зарубежный филиал МГИМО. Всё это, несомненно, свидетельствует о высоком авторитете вашего вуза, его достижениях в образовательной и академической областях", - добавил он.
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