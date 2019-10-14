Выпускники МГИМО проявляют высочайший профессионализм, заявил Путин

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов и выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) с 75-летним юбилеем вуза и отметил профессионализм, патриотизм и верность долгу его выпускников, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"За прошедшие три четверти века МГИМО прочно утвердился в числе ведущих мировых центров по подготовке специалистов-международников. Именно его выпускники составляют костяк, кадровую основу российской дипломатической службы. Защищая внешнеполитические интересы страны, они проявляют высочайший профессионализм, патриотизм и верность долгу. Лучшие деловые качества отличают и тех, кто, выйдя из стен этого замечательного вуза, посвятил себя работе в различных государственных ведомствах и общественных структурах, в науке, бизнесе и журналистике", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что высокой оценки заслуживает аналитическая, экспертная работа преподавателей и научных сотрудников МГИМО. Кроме традиционных сфер учебной и исследовательской деятельности, в университете активно развиваются и новые программы, связанные с государственным и корпоративным управлением, информационными и финансовыми технологиями.

Президент также подчеркнул, что МГИМО расширяет свои международные связи, активно взаимодействует с ведущими мировыми университетами, а также с многочисленными ассоциациями иностранных выпускников.