В Улан-Уде автомобиль врезался в остановку, погибли два человека

"По предварительной информации, в результате ДТП погиб находившийся на остановке мужчина 1972 года рождения, при доставлении в медицинское учреждение скончалась женщина 1963 года рождения. Водитель иномарки получил травмы и доставлен в больницу", - говорится в сообщении.