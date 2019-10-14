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РИА Новости

В Улан-Уде автомобиль врезался в остановку, погибли два человека

09:45 14.10.2019 (обновлено: 09:55 14.10.2019)
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© МВД по Республике БурятияВодитель иномарки совершил наезд на остановку общественного транспорта в Улан-Удэ. 14 октября 2019
Водитель иномарки совершил наезд на остановку общественного транспорта в Улан-Удэ. 14 октября 2019
© МВД по Республике Бурятия
КРАСНОЯРСК, 14 окт - РИА Новости. Водитель иномарки врезался в остановку общественного транспорта в Улан-Удэ, в результате чего погибли два человека, сообщает пресс-служба МВД республики.
По ее данным, инцидент произошел в понедельник на улице Терешковой. За рулем иномарки находился водитель 1988 года рождения.
"По предварительной информации, в результате ДТП погиб находившийся на остановке мужчина 1972 года рождения, при доставлении в медицинское учреждение скончалась женщина 1963 года рождения. Водитель иномарки получил травмы и доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
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