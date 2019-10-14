В Улан-Уде автомобиль врезался в остановку, погибли два человека

КРАСНОЯРСК, 14 окт - РИА Новости. Водитель иномарки врезался в остановку общественного транспорта в Улан-Удэ, в результате чего погибли два человека, сообщает пресс-служба МВД республики.
По ее данным, инцидент произошел в понедельник на улице Терешковой. За рулем иномарки находился водитель 1988 года рождения.
"По предварительной информации, в результате ДТП погиб находившийся на остановке мужчина 1972 года рождения, при доставлении в медицинское учреждение скончалась женщина 1963 года рождения. Водитель иномарки получил травмы и доставлен в больницу", - говорится в сообщении.