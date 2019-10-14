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РИА Новости

В Башкирии проверят опасные заводы после аварии на "Полиэф"

09:38 14.10.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПредприятие ОАО "Полиэф" компании "Сибур-ПЭТФ" в г.Благовещенске (Республика Башкортостан) – производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты.
Предприятие ОАО Полиэф компании Сибур-ПЭТФ в г.Благовещенске (Республика Башкортостан) – производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты.
© РИА Новости / Сергей Гунеев
УФА, 14 окт – РИА Новости. Правительство Башкирии поручило комитету по ЧС проверить опасные производства в регионе, чтобы выявить изношенное технологическое оборудование и не допустить таких аварий, как на заводе "Полиэф", где разлились сточные воды, сообщил на оперативном совещании правительства республики вице-премьер Андрей Назаров.
Девятого октября на АО "Полиэф" в башкирском Благовещенске обрушилась стена резервуара со сточными водами, и часть грязной жидкости разлилась на территории предприятия. По данным комитета Башкирии по ЧС, вылилось 8 тысяч кубических метров промышленных стоков на площадку предприятия и прилегающую территорию. Жертв при ЧП не было.
Предприятие ОАО Полиэф в г. Благовещенске.
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"Госкомитету по ЧС республики даны поручения обеспечить дополнительный контроль над всеми опасными производствами на территории региона и провести ряд дополнительных проверок, которые будут способны вывести степень износа технологического оборудования и строительных конструкций", - сказал Назаров.
По его словам, комитету поручено создать передвижные лаборатории для оперативного экологического мониторинга, чтобы в постоянном режиме мобильно реагировать на такие ситуации, как на "Полиэф".
Вице-премьер отметил, что "по инциденту на заводе можно сделать вывод об отсутствии на предприятии системы предупреждения экологических ЧС и слабой подготовленности предприятия к ликвидации аварий". "Точные причины аварии будут установлены по итогам работы специализированных организаций и также проверки природоохранной прокуратуры", - пояснил он.
Глава Башкирии Радий Хабиров предложил поощрить ликвидаторов чрезвычайной ситуации на "Полиэф". "Сейчас с нашей стороны главное - завершить ликвидацию последствий аварии, а надзирательным органам - подсчитать ущерб. Надеюсь, такое больше не повторится. Многие коллеги показали, что умеют оперативно работать в условиях ЧС, спасибо и администрации Уфы, которая обеспечила тяжелой техникой. Там же работали и ночью, их надо поощрить, может, государственными наградами", - сказал Хабиров членам правительства.
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Андрей НазаровРадий ХабировУфаПроисшествия
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Предприятие ОАО Полиэф компании Сибур-ПЭТФ в г.Благовещенске (Республика Башкортостан) – производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты.
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