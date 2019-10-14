В Башкирии проверят опасные заводы после аварии на "Полиэф"

УФА, 14 окт – РИА Новости. Правительство Башкирии поручило комитету по ЧС проверить опасные производства в регионе, чтобы выявить изношенное технологическое оборудование и не допустить таких аварий, как на заводе "Полиэф", где разлились сточные воды, сообщил на оперативном совещании правительства республики вице-премьер Андрей Назаров.

Девятого октября на АО "Полиэф" в башкирском Благовещенске обрушилась стена резервуара со сточными водами, и часть грязной жидкости разлилась на территории предприятия. По данным комитета Башкирии по ЧС, вылилось 8 тысяч кубических метров промышленных стоков на площадку предприятия и прилегающую территорию. Жертв при ЧП не было.

"Госкомитету по ЧС республики даны поручения обеспечить дополнительный контроль над всеми опасными производствами на территории региона и провести ряд дополнительных проверок, которые будут способны вывести степень износа технологического оборудования и строительных конструкций", - сказал Назаров.

По его словам, комитету поручено создать передвижные лаборатории для оперативного экологического мониторинга, чтобы в постоянном режиме мобильно реагировать на такие ситуации, как на "Полиэф".

Вице-премьер отметил, что "по инциденту на заводе можно сделать вывод об отсутствии на предприятии системы предупреждения экологических ЧС и слабой подготовленности предприятия к ликвидации аварий". "Точные причины аварии будут установлены по итогам работы специализированных организаций и также проверки природоохранной прокуратуры", - пояснил он.