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РИА Новости

В Югре проверят инцидент с нападением собаки на детей во дворе школы

09:38 14.10.2019 (обновлено: 09:41 14.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 окт - РИА Новости. Следователи в Нижневартовске (ХМАО) проводят проверку в связи с нападением собаки на детей во дворе школы, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.
Инцидент произошел днем в пятницу, после чего появилась видеозапись с камер наблюдения, которые запечатлели момент нападения собаки на учащихся. Животное оказалось на территории школы и набросилось на двух девочек, игравших во дворе образовательного учреждения. Одну из них собака пыталась укусить за руку, другую повалила на землю и схватила за одежду и за волосы. На помощь пришла сотрудница школы, которая отогнала пса от девочек.
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Как сообщали РИА Новости в окружном УМВД, пес сбежал из дома, когда к его владелице пришли коммунальщики. По данному факту в отношении хозяйки собаки был составлен административный протокол, ей грозит штраф. В ведомстве также отмечали, что травмы у девочек несерьезные - ссадины и ушибы, но родители все равно обратились в медучреждение.
Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах сообщил, что собака - английский бультерьер, чья хозяйка проживает в многоэтажке, расположенной недалеко от школы. Состояние пострадавших детей оценивается как удовлетворительное, госпитализация им не понадобилась.
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"Следственным отделом по городу Нижневартовск... организована процессуальная проверка по сообщению, опубликованному в социальных сетях и СМИ, о нападении собаки на школьников на территории образовательного учреждения", - говорится в сообщении СУСК.
В ведомстве отметили, что правоохранители уже опросили хозяйку собаки. Она объяснила, что пес действительно сбежал из квартиры, поэтому находился на улице без намордника и поводка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, также они планируют установить степень тяжести вреда, причиненного детям. Кроме того, следствие намерено дать правовую оценку действиям или бездействию владелицы собаки.
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