В Югре проверят инцидент с нападением собаки на детей во дворе школы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 окт - РИА Новости. Следователи в Нижневартовске (ХМАО) проводят проверку в связи с нападением собаки на детей во дворе школы, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.

Инцидент произошел днем в пятницу, после чего появилась видеозапись с камер наблюдения, которые запечатлели момент нападения собаки на учащихся. Животное оказалось на территории школы и набросилось на двух девочек, игравших во дворе образовательного учреждения. Одну из них собака пыталась укусить за руку, другую повалила на землю и схватила за одежду и за волосы. На помощь пришла сотрудница школы, которая отогнала пса от девочек.

Как сообщали РИА Новости в окружном УМВД, пес сбежал из дома, когда к его владелице пришли коммунальщики. По данному факту в отношении хозяйки собаки был составлен административный протокол, ей грозит штраф. В ведомстве также отмечали, что травмы у девочек несерьезные - ссадины и ушибы, но родители все равно обратились в медучреждение.

Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах сообщил, что собака - английский бультерьер, чья хозяйка проживает в многоэтажке, расположенной недалеко от школы. Состояние пострадавших детей оценивается как удовлетворительное, госпитализация им не понадобилась.

"Следственным отделом по городу Нижневартовск... организована процессуальная проверка по сообщению, опубликованному в социальных сетях и СМИ, о нападении собаки на школьников на территории образовательного учреждения", - говорится в сообщении СУСК.