Минпромторг предложил перерабатывать просроченные продукты

Что я ем? Диетологи уверены, питание – это философия здоровья

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Минпромторг подготовил проект, позволяющий направлять просроченные товары на вторичную переработку. Об этом сообщают " Минпромторг подготовил проект, позволяющий направлять просроченные товары на вторичную переработку. Об этом сообщают " Известия " со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.

Согласно проекту, просроченные продукты можно будет перерабатывать при условии прохождения специальной экспертизы, подтверждающей их безопасность. Действующее законодательство приравнивает "просрочку" к опасной продукции, подлежащей изъятию из оборота.

"Истечение срока годности пищевых продуктов не означает, что они автоматически стали отходами", — пояснил Евтухов.

Чиновник добавил, что продукты с истекшим сроком годности можно использовать при изготовлении кормов для животных или удобрений.