Минпромторг предложил перерабатывать просроченные продукты

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Минпромторг подготовил проект, позволяющий направлять просроченные товары на вторичную переработку. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.
Согласно проекту, просроченные продукты можно будет перерабатывать при условии прохождения специальной экспертизы, подтверждающей их безопасность. Действующее законодательство приравнивает "просрочку" к опасной продукции, подлежащей изъятию из оборота.
"Истечение срока годности пищевых продуктов не означает, что они автоматически стали отходами", — пояснил Евтухов.
Чиновник добавил, что продукты с истекшим сроком годности можно использовать при изготовлении кормов для животных или удобрений.
Сейчас законопроект направлен на согласование в правительство.
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