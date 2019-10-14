Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T12:04Z
https://ria.ru/20191014/1559747543.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153195/42/1531954283_0:107:1501:951_1036x0_80_0_0_c529244206859ea14af8c651a779a54e.jpg
РИА Новости

Минпромторг предложил перерабатывать просроченные продукты

09:38 14.10.2019 (обновлено: 12:04 14.10.2019)
1283
© РИА Новости / Максим БлиновЧто я ем? Диетологи уверены, питание – это философия здоровья
Что я ем? Диетологи уверены, питание – это философия здоровья
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Минпромторг подготовил проект, позволяющий направлять просроченные товары на вторичную переработку. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.
Согласно проекту, просроченные продукты можно будет перерабатывать при условии прохождения специальной экспертизы, подтверждающей их безопасность. Действующее законодательство приравнивает "просрочку" к опасной продукции, подлежащей изъятию из оборота.

"Истечение срока годности пищевых продуктов не означает, что они автоматически стали отходами", — пояснил Евтухов.

Чиновник добавил, что продукты с истекшим сроком годности можно использовать при изготовлении кормов для животных или удобрений.
Сейчас законопроект направлен на согласование в правительство.
Смеситель на кухне
10 сентября, 11:00РИА Новости
В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть
368430128
Обсудить 3
Министерство промышленности и торговли РФВиктор ЕвтуховЭкономика
Рекомендуем
Актриса Анастасия Заворотнюк
Онколог прокомментировал сообщения об ухудшении состояния Заворотнюк
РИА
Новости
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена по базовой математике в Лицее №88 в Екатеринбурге. 30 мая 2018
Названы самые частые ошибки школьников на ЕГЭ по русскому языку
Клавиатура компьютера
Роструд напомнил о двойной оплате работы в праздники
Сотрудники в офисе. Архивное фото
Названы негативные последствия офисной работы
Лента
новостей
Сирийские военные в районе сирийско-турецкой границы. 10 октября 2019
Сирийская армия вошла в подконтрольные курдам города, сообщили СМИ
Флаг Германии на здании рейхстага
Немецкие СМИ рассказали об убытках от антироссийских санкций
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о новых правилах оказания скорой помощи
Митингующие в Киеве
Украина начала экспорт своей главной технологии в США
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с крейсером "Петр Великий"
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Люди держат связанные флаги Польши и Украины
В Польше работодатель избил украинского актера, участвовавшего в Майдане
Президент Франции Эммануэль Макрон
Российская стратегия Макрона встревожила команду Сороса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06На Алтае два человека погибли при падении грузовика со склона горы
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
Лента новостейМолния