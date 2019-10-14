МИД заинтересован в расширении географии приема на работу, заявил Лавров

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. МИД РФ заинтересован в расширении географии приема на работу, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для документального фильма "Первого канала", посвященного 75-летию МГИМО МИД России.

"Безусловно сохраняя приверженность МГИМО и Дипломатической академии как нашим "якорным" учебным заведениям, поставщикам наших кадров, "кузницам кадров", мы заинтересованы расширять географию приема на работу в министерство. Эта тенденция укрепляется на всем протяжении моей работы в должности министра", - сказал Лавров.

Он отметил, что в российском внешнеполитическом ведомстве также есть выпускники Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), Уральского федерального университета (УрФУ), Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и ряда других.