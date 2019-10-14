Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T09:36Z
https://ria.ru/20191014/1559747496.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155930/61/1559306148_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_91e07e31f1f8d63678c60f893b50990e.jpg
РИА Новости

МИД заинтересован в расширении географии приема на работу, заявил Лавров

09:36 14.10.2019
241
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. МИД РФ заинтересован в расширении географии приема на работу, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для документального фильма "Первого канала", посвященного 75-летию МГИМО МИД России.
"Безусловно сохраняя приверженность МГИМО и Дипломатической академии как нашим "якорным" учебным заведениям, поставщикам наших кадров, "кузницам кадров", мы заинтересованы расширять географию приема на работу в министерство. Эта тенденция укрепляется на всем протяжении моей работы в должности министра", - сказал Лавров.
Анатолий Торкунов
13 октября, 11:19РИА Новости
Дипломатия сохранит свои позиции, уверен ректор МГИМО
Он отметил, что в российском внешнеполитическом ведомстве также есть выпускники Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), Уральского федерального университета (УрФУ), Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и ряда других.
"Если брать тех, кто поступает в МГИМО, то Торкунов (ректор МГИМО Анатолий Торкунов - ред.) мне рассказывал перед 1 сентября, что там уже свыше 70 субъектов Российской Федерации представлены среди студентов. В разной пропорции, но, тем не менее, это очень важно, что мы подпитываем нашу альма-матер талантами со всей России", - заключил глава МИД РФ.
600001
Обсудить 0
Сергей ЛавровМГИМОАнатолий ТоркуновРоссияОбщество
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров признался, что поступил в МГИМО случайно
РИА
Новости
Здание МГИМО в Москве
Выпускники МГИМО проявляют высочайший профессионализм, заявил Путин
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
Глава ОБСЕ назвал замечательными пять лет учебы в МГИМО
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена по базовой математике в Лицее №88 в Екатеринбурге. 30 мая 2018
Названы самые частые ошибки школьников на ЕГЭ по русскому языку
Лента
новостей
Константин Арановский
Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России
Серверная
Блокчейн сократит оборот контрафакта в России, заявили в Минкомсвязи
Дата-центр IT-парка в Казани
Минкомсвязь: развитие блокчейна может потребовать 50 миллиардов рублей
Председатель совета директоров фонда ИСЭПИ (Институт социально-экономических и политических исследований) Дмитрий Бадовский
Политолог прокомментировал статью Суркова о "путинизме"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал украинцев "не делать картинку" для российского ТВ
Стетоскоп
Студентов медвузов будут обучать технологическому предпринимательству
Детский сад
Московские власти опровергли информацию о сокращении персонала детсадов
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Митингующие в Киеве
Украина начала экспорт своей главной технологии в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11В Новомичуринске зрителям вместо ток-шоу на НТВ показали непристойное видео
06:10Пенс пока не планирует лететь в Турцию
06:06На Алтае два человека погибли при падении грузовика со склона горы
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
Лента новостейМолния