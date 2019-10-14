МИД заинтересован в расширении географии приема на работу, заявил Лавров

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. МИД РФ заинтересован в расширении географии приема на работу, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для документального фильма "Первого канала", посвященного 75-летию МГИМО МИД России.
"Безусловно сохраняя приверженность МГИМО и Дипломатической академии как нашим "якорным" учебным заведениям, поставщикам наших кадров, "кузницам кадров", мы заинтересованы расширять географию приема на работу в министерство. Эта тенденция укрепляется на всем протяжении моей работы в должности министра", - сказал Лавров.
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Он отметил, что в российском внешнеполитическом ведомстве также есть выпускники Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), Уральского федерального университета (УрФУ), Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и ряда других.
"Если брать тех, кто поступает в МГИМО, то Торкунов (ректор МГИМО Анатолий Торкунов - ред.) мне рассказывал перед 1 сентября, что там уже свыше 70 субъектов Российской Федерации представлены среди студентов. В разной пропорции, но, тем не менее, это очень важно, что мы подпитываем нашу альма-матер талантами со всей России", - заключил глава МИД РФ.