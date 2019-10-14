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РИА Новости

Лавров признался, что поступил в МГИМО случайно

09:34 14.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что в свое время случайно поступил в МГИМО, а на самом деле собирался поступать в Московский инженерно-физический институт (МИФИ).
"Я подавал документы в МИФИ, но моя мама сказала: "Ну, ради Бога, раз ты хочешь в МИФИ – иди в МИФИ. Но в МИФИ, как и в большинстве других вузов, экзамены 1 августа, а в МГИМО – 1 июля. Что тебе стоит? Это же не отменяет твоего призвания, твоего намерения поступать в МИФИ. Попробуй себя и в этом деле. Будешь знать, насколько ты разносторонний", - рассказал Лавров в документальном фильме "Первого канала", посвященного 75-летию МГИМО МИД России.
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Таким образом будущий министр поступил в МГИМО только потому, что там экзамены были раньше. Затем дипломат, по его признанию, решил "не искушать судьбу, и провел июль не в подготовке к экзаменам, а в строительстве котлована под Останкинский телецентр".
По словам министра, "в одном котловане" с ним был его будущий друг, ныне ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
"Мы закладывали основы для тех высочайших технологических возможностей, которыми сегодня обладает наше телевидение", - пошутил Лавров.
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