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РИА Новости

В Нижневартовске оштрафуют хозяйку собаки, напавшей на детей во дворе школы

09:29 14.10.2019 (обновлено: 09:36 14.10.2019)
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© Fotolia / tverkhovinetsЗлая собака
Злая собака
© Fotolia / tverkhovinets
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 окт - РИА Новости. Жительницу Нижневартовска в ХМАО, собака которой напала на детей во дворе школы, накажут административно, ей грозит штраф, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Инцидент произошел днем в пятницу. Видео с камер наблюдения появилось в соцсетях. На кадрах видно, как собака на территории школы набросилась на двух девочек, которые играли во дворе. Одну из них животное пыталось укусить за руку, другую повалило на землю и схватило за одежду и волосы. Сотрудница школы отогнала собаку.
Как уточнили РИА Новости в окружном УМВД, к хозяйке собаки пришли коммунальщики, и пока она общалась с ними, пес сбежал из дома.
"Она ненамеренно ее отпустила. По данному факту в отношении хозяйки был составлен административный протокол, она привлечена к ответственности по закону ХМАО-Югры о нарушении требований при выгуле собак. Травмы у девочек несерьезные - ссадины и ушибы, но родители все равно обратились в медучреждение. Более серьезных телесных повреждений нет", - отметили в ведомстве.
Согласно статье 20.1 окружного закона "Об административных правонарушениях", хозяйке собаки грозит штраф до 2 тысяч рублей. Как пояснили в УМВД, родители девочек могут обратиться в суд, если считают, что их детям был нанесен моральный или физический вред.
Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах сообщил, что на детей напал английский бультерьер, его хозяйка проживает в многоэтажке недалеко от школы. Состояние пострадавших детей оценивается как удовлетворительное, госпитализация им не понадобилась.
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УМВДНижневартовскХанты-МансийскПроисшествия
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