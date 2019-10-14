В Нижневартовске оштрафуют хозяйку собаки, напавшей на детей во дворе школы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 окт - РИА Новости. Жительницу Нижневартовска в ХМАО, собака которой напала на детей во дворе школы, накажут административно, ей грозит штраф, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел днем в пятницу. Видео с камер наблюдения появилось в соцсетях. На кадрах видно, как собака на территории школы набросилась на двух девочек, которые играли во дворе. Одну из них животное пыталось укусить за руку, другую повалило на землю и схватило за одежду и волосы. Сотрудница школы отогнала собаку.

Как уточнили РИА Новости в окружном УМВД, к хозяйке собаки пришли коммунальщики, и пока она общалась с ними, пес сбежал из дома.

"Она ненамеренно ее отпустила. По данному факту в отношении хозяйки был составлен административный протокол, она привлечена к ответственности по закону ХМАО-Югры о нарушении требований при выгуле собак. Травмы у девочек несерьезные - ссадины и ушибы, но родители все равно обратились в медучреждение. Более серьезных телесных повреждений нет", - отметили в ведомстве.

Согласно статье 20.1 окружного закона "Об административных правонарушениях", хозяйке собаки грозит штраф до 2 тысяч рублей. Как пояснили в УМВД, родители девочек могут обратиться в суд, если считают, что их детям был нанесен моральный или физический вред.