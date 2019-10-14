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РИА Новости

В ЛНР заявили, что перемирие в Донбассе соблюдается третьи сутки

09:22 14.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставители ОБСЕ в районе пропускного пункта "Станица Луганская"
Представители ОБСЕ в районе пропускного пункта Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
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Представители ОБСЕ в районе пропускного пункта "Станица Луганская". Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение трех минувших суток, заявили РИА Новости в понедельник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 11 и 12 октября украинские силовики не вели огонь по территории республики. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
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13 октября, 15:57РИА Новости
Украинские военные стянули технику в район разведения сил, заявили в ДНР
"За 13 октября со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ЛНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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