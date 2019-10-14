В ЛНР заявили, что перемирие в Донбассе соблюдается третьи сутки

ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение трех минувших суток, заявили РИА Новости в понедельник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 11 и 12 октября украинские силовики не вели огонь по территории республики. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.

"За 13 октября со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ЛНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.