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РИА Новости

Развитие виртуальной реальности может потребовать 28 миллиардов рублей

09:15 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГости Красноярского экономического форума 2019 в Международном выставочно-деловом центре "Сибирь"
Гости Красноярского экономического форума 2019 в Международном выставочно-деловом центре Сибирь
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Гости Красноярского экономического форума 2019 в Международном выставочно-деловом центре "Сибирь". Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Объем бюджетных средств, необходимых на развитие технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) в России, до 2025 года может составить 28,2 миллиарда рублей, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
Дорожная карта развития "сквозной" цифровой технологии "Технологии виртуальной и дополненной реальности" была одобрена президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий.
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В таблице, представленной в документе, указано, что на развитие технологий по 2024 год включительно потребуется 28,225 миллиарда рублей бюджетных средств и 38,070 миллиарда рублей внебюджетного финансирования.
"Дополнительно к указанным в таблице мерам поддержки технологических разработок требуется 2,5 миллиарда рублей на проведение иных дополнительных мероприятий для развития технологий виртуальной и дополненной реальности", - говорится в документе.
Согласно документу, объем мирового рынка решений на основе VR/AR-технологий в 2024 году составит 74,1 миллиарда долларов, а объем российского рынка в эти же сроки - 40 миллиардов рублей. При этом среднегодовые темпы роста рынка в РФ, как ожидается, составят 109%, а в мире – 29%.
"Реализация дорожной карты развития сквозных цифровых технологий виртуальной и дополненной реальности обеспечит технологическую безопасность страны в критичных сферах применения, будет способствовать достижению технологического лидерства на уровне базовых технологий, с одной стороны, меняющих привычные рыночные устои, а с другой, формирующих рынок в большом спектре новых сфер применения", - говорится в документе. Его авторы отмечают, что развитие технологий позволит экспортировать высокотехнологичную VR/AR-продукцию и формировать отраслевые стандарты.
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