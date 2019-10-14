Развитие виртуальной реальности может потребовать 28 миллиардов рублей

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Объем бюджетных средств, необходимых на развитие технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) в России, до 2025 года может составить 28,2 миллиарда рублей, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.

Дорожная карта развития "сквозной" цифровой технологии "Технологии виртуальной и дополненной реальности" была одобрена президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий.

В таблице, представленной в документе, указано, что на развитие технологий по 2024 год включительно потребуется 28,225 миллиарда рублей бюджетных средств и 38,070 миллиарда рублей внебюджетного финансирования.

"Дополнительно к указанным в таблице мерам поддержки технологических разработок требуется 2,5 миллиарда рублей на проведение иных дополнительных мероприятий для развития технологий виртуальной и дополненной реальности", - говорится в документе.

Согласно документу, объем мирового рынка решений на основе VR/AR-технологий в 2024 году составит 74,1 миллиарда долларов, а объем российского рынка в эти же сроки - 40 миллиардов рублей. При этом среднегодовые темпы роста рынка в РФ, как ожидается, составят 109%, а в мире – 29%.