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РИА Новости

Министр юстиции Южной Кореи ушел в отставку на фоне коррупционного скандала

09:11 14.10.2019 (обновлено: 09:12 14.10.2019)
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
ТОКИО, 14 окт - РИА Новости. В Южной Корее в понедельник, через месяц после назначения на пост, на фоне коррупционного скандала ушел в отставку министр юстиции Чо Гук, передало южнокорейское информационное агентство Ренхап.
В последние недели в Сеуле проходили массовые демонстрации протеста с требованием отставки Чо Гука после того, как прокуратура, реформы которой он добивался, начала расследование против его семьи по подозрению в коррупции, в частности, попытки устроить на учебу в медицинский вуз дочери самого министра.
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"Я чувствую вину перед народом за процесс над моей семьей, но все свои усилия я прилагал для реформирования прокуратуры. Теперь моя роль по реформированию прокуратуры подошла к концу", - заявил Чо Гук.
До назначения на пост министра Чо Гук служил в администрации президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, победившего на досрочных выборах в 2017 году.
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