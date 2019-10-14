Министр юстиции Южной Кореи ушел в отставку на фоне коррупционного скандала

ТОКИО, 14 окт - РИА Новости. В Южной Корее в понедельник, через месяц после назначения на пост, на фоне коррупционного скандала ушел в отставку министр юстиции Чо Гук, передало южнокорейское информационное агентство В Южной Корее в понедельник, через месяц после назначения на пост, на фоне коррупционного скандала ушел в отставку министр юстиции Чо Гук, передало южнокорейское информационное агентство Ренхап

В последние недели в Сеуле проходили массовые демонстрации протеста с требованием отставки Чо Гука после того, как прокуратура, реформы которой он добивался, начала расследование против его семьи по подозрению в коррупции, в частности, попытки устроить на учебу в медицинский вуз дочери самого министра.

"Я чувствую вину перед народом за процесс над моей семьей, но все свои усилия я прилагал для реформирования прокуратуры. Теперь моя роль по реформированию прокуратуры подошла к концу", - заявил Чо Гук.