Развитие нейротехнологий потребует 56,8 миллиарда из бюджета до 2025 года

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Развитие технологии искусственного интеллекта и нейротехнологий в России до 2025 года может потребовать 56,8 миллиарда рублей из бюджета, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.

Дорожная карта развития "сквозной" цифровой технологии "Нейротехнологии и искусственный интеллект" была одобрена президиумом правкомиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий.

Согласно таблице, представленной в документе, на развитие технологий ИИ и нейротехнологий по 2024 год включительно потребуется 56,8 миллиарда рублей бюджетных средств и 334,9 миллиарда рублей из внебюджетных источников.

"Помимо финансирования, указанного в таблице, на преодоление барьеров развития искусственного интеллекта необходимо выделить 33,2 миллиарда рублей. Распределение финансирования между инструментами и мероприятиями по преодолению барьеров является индикативным и будет уточнено в ходе разработки федпроекта по искусственному интеллекту", - говорится в документе.