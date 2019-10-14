Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T09:05Z
https://ria.ru/20191014/1559746373.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/44844/92/448449261_0:220:2001:1345_1036x0_80_0_0_a1e59448cc38faa9fda1771b721be6bd.jpg
РИА Новости

В Польше правящая партия набирает 49% в сейме по данным 42% бюллетеней

09:05 14.10.2019
239
© РИА Новости / Олеся АлдушенкоПредвыборный плакат Ярослава Качиньского
Предвыборный плакат Ярослава Качиньского
© РИА Новости / Олеся Алдушенко
ВАРШАВА, 14 окт – РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского набирает 49,3% голосов на выборах в сейм (нижняя палата парламента), свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии после подсчета 42,22% голосов.
Этот результат лучше, чем озвученные в воскресенье вечером результаты exit-poll, которые говорили, что PiS набирает 43,6% голосов.
Значительно хуже положение объединения оппозиционных сил "Гражданская коалиция" (KO), которое, по данным Госизбиркома, набирает 22,27% голосов, в то время как социологическое исследование давало ему 27,4%.
"Союз демократических левых" после подсчета 42,22% голосов получает 10,88% вместо 11,9% по данным exit-poll, "Польская крестьянская партия" (PSL) - 9,75 (exit-poll давал ей 9,6% голосов).
Объединение евроскептиков и националистов "Конфедерация" на данный момент получает 6,62% голосов вместо 6,4%, которые ей давал соцопрос.
В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата парламента). Государственная избирательная комиссия продолжает обработку избирательных бюллетеней.
Вид на центральную часть Вроцлава, Польша
13 октября, 22:19РИА Новости
В одном из польских округов возможны повторные выборы
200023
Обсудить 0
Сейм ПольшиЯрослав КачиньскийПольшаВ мире
Рекомендуем
Сирийские военные в районе сирийско-турецкой границы. 10 октября 2019
Сирийская армия вошла в подконтрольные курдам города, сообщили СМИ
РИА
Новости
Сотрудники безопасности в Кабуле
СМИ: в Кабуле три ракеты упали рядом со зданием парламента
Зал заседаний парламента Польши в Варшаве
В Польше правящая партия набирает почти 46% в сейме по данным 72% голосов
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. 28 июля 2018
Глава Пентагона признал, что американские войска в Сирии попали в ловушку
Лента
новостей
Участник акции протеста в Кито, Эквадор
Жители Эквадора празднуют решение о пересмотре указа, вызвавшего протесты
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал украинцев "не делать картинку" для российского ТВ
Город Нур-Султан
Двух граждан Казахстана осудили за контрабанду кокаина из Бразилии в Турцию
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Партия Качиньского не изменит политику в отношении России, заявил эксперт
Митингующие в Киеве
Украина начала экспорт своей главной технологии в США
Флаг Германии на здании рейхстага
Немецкие СМИ рассказали об убытках от антироссийских санкций
Люди держат связанные флаги Польши и Украины
В Польше работодатель избил украинского актера, участвовавшего в Майдане
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
"Право и справедливость" Качиньского выиграла парламентские выборы в Польше
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
БДИПЧ: правящая партия Польши имела преимущества в предвыборной кампании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11В Новомичуринске зрителям вместо ток-шоу на НТВ показали непристойное видео
06:10Пенс пока не планирует лететь в Турцию
06:06На Алтае два человека погибли при падении грузовика со склона горы
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
Лента новостейМолния