В Польше правящая партия набирает 49% в сейме по данным 42% бюллетеней

ВАРШАВА, 14 окт – РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского набирает 49,3% голосов на выборах в сейм (нижняя палата парламента), свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии после подсчета 42,22% голосов.

Этот результат лучше, чем озвученные в воскресенье вечером результаты exit-poll, которые говорили, что PiS набирает 43,6% голосов.

Значительно хуже положение объединения оппозиционных сил "Гражданская коалиция" (KO), которое, по данным Госизбиркома, набирает 22,27% голосов, в то время как социологическое исследование давало ему 27,4%.

"Союз демократических левых" после подсчета 42,22% голосов получает 10,88% вместо 11,9% по данным exit-poll, "Польская крестьянская партия" (PSL) - 9,75 (exit-poll давал ей 9,6% голосов).

Объединение евроскептиков и националистов "Конфедерация" на данный момент получает 6,62% голосов вместо 6,4%, которые ей давал соцопрос.