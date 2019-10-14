В ГД внесли проект о блокировке сайтов о жестоком обращении с животными

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внёс в нижнюю палату парламента законопроект о досудебной блокировке сайтов с материалами о жестоком обращении с животными.

"Законопроект "О внесении изменения в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в части оперативного ограничения доступа к информации в сети "Интернет", содержащей материалы жестокого обращения с животными" предусматривает внесудебное, на уровне уполномоченного органа, который будет определен Правительством Российской Федерации, ограничение доступа к информации, содержащей материалы о жестоком обращении с животными", - говорится в пояснительной записке к законопроекту (имеется в распоряжении РИА Новости).

Депутат отмечает, что введение механизма ограничения доступа к информации о жестоком обращении с животными в досудебном порядке не будет подменять собой процессуальное производство, связанное с расследованием уголовных дел.

"В случае выявления признаков состава преступления, закрепленного статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, на сайтах в сети "Интернет", соответствующая информация будет передаваться в правоохранительные органы для принятия мер реагирования в рамках установленной компетенции", - говорится в документе.