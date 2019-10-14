Поддержанная епархией площадка для храма лидирует в опросе в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора Святой Екатерины в городе. Архивное фото

Жители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора Святой Екатерины в городе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Площадка в центре Екатеринбурга на месте бывшего приборостроительного завода, которую поддерживает екатеринбургская епархия, лидирует в опросе о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчета голосов жителей четырех из семи районов города, сообщается на сайте мэрии.

В воскресенье в Екатеринбурге работал 51 участок, где шел опрос горожан по месту возведения храма Святой Екатерины. В опросный лист вошли две площадки: бывшее здание приборостроительного завода по улице Горького, 17, и набережная за Макаровским мостом. Проголосовать имели право горожане с постоянной регистрацией в уральской столице, достигшие 18-летнего возраста. По данным горизбиркома, на момент закрытия опросных пунктов явка горожан составила 8,98 процента, всего проголосовали 97,472 тысячи человек.

"Учитывая предварительные данные по четырем районам уральской столицы (Чкаловский, Орджоникидзевский, Ленинский и Октябрьский), итоги голосования выглядят следующим образом: 59,17 процента проголосовавших выбрали территорию бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17); 37,9 процента участников опроса отметили участок за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей — набережной Рабочей Молодежи — улицы Челюскинцев", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 2,93 процента опросных листов горизбирком признал недействительными.