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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Поддержанная епархией площадка для храма лидирует в опросе в Екатеринбурге

08:58 14.10.2019 (обновлено: 10:24 14.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора Святой Екатерины в городе
Жители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора Святой Екатерины в городе
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Жители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора Святой Екатерины в городе. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Площадка в центре Екатеринбурга на месте бывшего приборостроительного завода, которую поддерживает екатеринбургская епархия, лидирует в опросе о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчета голосов жителей четырех из семи районов города, сообщается на сайте мэрии.
В воскресенье в Екатеринбурге работал 51 участок, где шел опрос горожан по месту возведения храма Святой Екатерины. В опросный лист вошли две площадки: бывшее здание приборостроительного завода по улице Горького, 17, и набережная за Макаровским мостом. Проголосовать имели право горожане с постоянной регистрацией в уральской столице, достигшие 18-летнего возраста. По данным горизбиркома, на момент закрытия опросных пунктов явка горожан составила 8,98 процента, всего проголосовали 97,472 тысячи человек.
Женщина принимает участие в опросе по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге
Вчера, 06:14Религия и мировоззрение
В Екатеринбурге обработали 50% опросных листов о месте строительства храма
"Учитывая предварительные данные по четырем районам уральской столицы (Чкаловский, Орджоникидзевский, Ленинский и Октябрьский), итоги голосования выглядят следующим образом: 59,17 процента проголосовавших выбрали территорию бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17); 37,9 процента участников опроса отметили участок за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей — набережной Рабочей Молодежи — улицы Челюскинцев", — говорится в сообщении.
Уточняется, что 2,93 процента опросных листов горизбирком признал недействительными.
Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сообщил журналистам, что голосовал за площадку, расположенную в историческом центре Екатеринбурга на улице Горького,17. Митрополит подчеркнул, что "храм должен быть максимально приближен к тому месту, откуда начинался город". О желании возвести храм на месте бывшего приборостроительного завода также говорил старший священник Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принимает участие в опросе по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге
13 октября, 19:35Религия и мировоззрение
В опросе по храму в Екатеринбурге приняли участие почти сто тысяч человек
58722624
Обсудить 6
Религия и мировоззрениеСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеЕкатеринбургОбщество
Популярные комментарии
Вот и хорошо. И храм будет построен почти рядом с разрушенным в 30-е годы, и сквер, любимое место отдыха горожан, сохранён. Молодцы, екатеринбуржцы!
14 октября, 09:01
lyuda.terenteva.55
1400007
Это из серии - " Гора родила мышь. " Обычное событие о постройке храма НЕ ЗА БЮДЖЕТНЫЕ деньги, с помощью организаторов плотно взаимодействующих с Ельцин центром, превратили в событие. Что-то не слышно и невидно массовых протестов по поводу Ельцин центра. Онижедетей, похоже это полностью устраивает.
14 октября, 09:30
Svetlana Kasyanova
5200011
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