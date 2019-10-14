Якутия принимает Азиатско-Тихоокеанскую конференцию юных исследователей

ЯКУТСК, 14 окт – РИА Новости. Якутия впервые принимает Азиатско-Тихоокеанскую конференцию юных исследователей, делегации прибыли из 11 стран мира, сообщается на сайте регионального правительства.

Международная конференция в городе Якутске пройдет с 14 по 20 октября. Для республики это первый опыт. Семь предыдущих конференций прошли в Индонезии, Тайване, Малайзии, Индии, Непале и в Таиланде.

Торжественное открытие мероприятия состоится 15 октября.

"Сегодня в Якутск прибыли участники Азиатско-Тихоокеанской конференции юных исследователей. В этом году в конференции принимают участие представители 11 стран мира. Делегации прибыли из Китая, США, Индии, Индонезии, Малайзии, Непала, Словении, Таиланда, Сингапура и России", - отмечается в сообщении.