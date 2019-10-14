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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Якутия принимает Азиатско-Тихоокеанскую конференцию юных исследователей

08:53 14.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкОкрестности города Якутска
Окрестности города Якутска
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Окрестности города Якутска. Архивное фото
ЯКУТСК, 14 окт – РИА Новости. Якутия впервые принимает Азиатско-Тихоокеанскую конференцию юных исследователей, делегации прибыли из 11 стран мира, сообщается на сайте регионального правительства.
Международная конференция в городе Якутске пройдет с 14 по 20 октября. Для республики это первый опыт. Семь предыдущих конференций прошли в Индонезии, Тайване, Малайзии, Индии, Непале и в Таиланде.
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Торжественное открытие мероприятия состоится 15 октября.
"Сегодня в Якутск прибыли участники Азиатско-Тихоокеанской конференции юных исследователей. В этом году в конференции принимают участие представители 11 стран мира. Делегации прибыли из Китая, США, Индии, Индонезии, Малайзии, Непала, Словении, Таиланда, Сингапура и России", - отмечается в сообщении.
В рамках конференции пройдут постерные сессии, лекции, секционные заседания, посещение школ участниками из других стран, конференции–семинары для педагогов, экскурсии по интересным местам Якутии. Также во время APCYS параллельно пройдет II Якутская международная конференция-конкурс юных исследователей.
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