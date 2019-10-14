Названы негативные последствия офисной работы

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Научно-исследовательском институте медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова рассказали В Научно-исследовательском институте медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова рассказали RT о влиянии офисной работы на здоровье.

В первую очередь эксперты отметили, что из-за неблагоприятных условий офисной среды работники стали чаще болеть.

"Главная причина сложившейся ситуации — ухудшение качества воздуха в офисных помещениях, вызванное в основном неправильно организованной вентиляцией и недостаточным воздухообменом, напряженной работой с компьютером, скученностью персонала в помещениях", — объяснили ученые.

К опасным последствиям такой работы специалисты также отнесли неврозы и тревожность, которые развиваются на фоне частых стрессов из-за высоких профессиональных требований, отсутствия поддержки в коллективе или достойного вознаграждения, а также страха потерять место.

Психологические проблемы, в свою очередь, могут приводить к развитию болезней нервной и сердечно-сосудистой системы. Ученые также предупреждают, что проблемы на работе чреваты и нарушением репродуктивной функции.

Чтобы избежать проблем, обусловленных "сидячим" образом жизни, офисному работнику следует уделять время зарядке, напомнила врач-терапевт Людмила Лапа.

"Каждый час нужно ходить, прыгать, разминаться в течение 15 минут. Нужно заниматься физическими упражнениями, нагружать мышцы, чтобы не было гиподинамии. Эти маленькие пожелания помогут поддержать хороший образ жизни", — отметила доктор.