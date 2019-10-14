РФПИ объявит о проекте по совместному с Саудовской Аравией запуску спутника

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в понедельник объявит о проекте по запуску спутника с территории Саудовской Аравии с использованием российских технологий, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Делегация РФПИ во главе с Дмитриевым примет участие в государственном визите президента РФ в Саудовскую Аравию 14 октября.
"Космос и высокие технологии, да, безусловно (интересны - ред.). В том числе, есть интересный проект по запуску спутника с территории Саудовской Аравии на орбиту, используя российские технологии", - сказал Дмитриев в преддверии визита.
РФПИ является основным "проводником" инвестиций из Саудовской Аравии в Россию. РФПИ и суверенный фонд королевства Public Investment Fund (PIF) создали долгосрочное стратегическое партнерство в 2015 году. PIF выделил 10 миллиардов долларов для инвестиций в проекты с РФПИ. В рамках партнерства РФПИ и PIF осуществили и одобрили инвестиции на сумму более 2,5 миллиарда долларов.