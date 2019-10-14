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РИА Новости

РФПИ заключит с Саудовской Аравией сделку по авиализингу на $700 миллионов

08:36 14.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в понедельник объявит о сделке в сфере авиализинга с партнерами из Саудовской Аравии на сумму 700 миллионов долларов, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Делегация РФПИ во главе с Дмитриевым примет участие в государственном визите президента РФ в Саудовскую Аравию 14 октября.
"В области авиализинга. Это одна сделка на 700 миллионов долларов", - сказал глава фонда в преддверии визита.
"Там будет много сделок, связанных с железными дорогами и соответственно с российским железнодорожным оператором. Будет в том числе одна сделка, связанная с нефтехимией, с компанией Sabic, и это не с "Сибуром", - добавил он.
Дмитриев ранее говорил, что РФПИ на полях визита президента РФ подпишет 10 соглашений на сумму свыше 2 миллиардов долларов. Одна из 10 инвестиций будет с крупнейшей нефтяной компанией мира Saudi Aramco.
Президент России Владимир Путин во время посещения исторического Центра короля Саудовской Аравии Абдель Азиза в Эр-Рияде. 12 февраля 2007
Вчера, 01:06РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Саудовской Аравии
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АвиализингРоссийский фонд прямых инвестицийСаудовская АравияРоссияЭкономика
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