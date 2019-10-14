РФПИ заключит с Саудовской Аравией сделку по авиализингу на $700 миллионов

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в понедельник объявит о сделке в сфере авиализинга с партнерами из Саудовской Аравии на сумму 700 миллионов долларов, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Делегация РФПИ во главе с Дмитриевым примет участие в государственном визите президента РФ в Саудовскую Аравию 14 октября.

"В области авиализинга. Это одна сделка на 700 миллионов долларов", - сказал глава фонда в преддверии визита.

"Там будет много сделок, связанных с железными дорогами и соответственно с российским железнодорожным оператором. Будет в том числе одна сделка, связанная с нефтехимией, с компанией Sabic, и это не с "Сибуром", - добавил он.