В Саратове автомобиль врезался в столб, три человека погибли

САМАРА, 14 окт - РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в столб в Саратове, в результате ДТП погибли три человека, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье, 13 октября, в 22.55 (21.55 мск) на улице Усть-Курдюмской в Саратове, водитель Hyundai Elantra, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в световую опору.