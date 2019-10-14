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РИА Новости

В Саратове автомобиль врезался в столб, три человека погибли

08:20 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
САМАРА, 14 окт - РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в столб в Саратове, в результате ДТП погибли три человека, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.
По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье, 13 октября, в 22.55 (21.55 мск) на улице Усть-Курдюмской в Саратове, водитель Hyundai Elantra, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в световую опору.
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"В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, пассажир - мужчина 1978 года рождения - от полученных травм скончался на месте, пассажир - женщина (данные устанавливаются) - от полученных травм скончалась на месте", - говорится в сообщении.
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