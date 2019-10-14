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РИА Новости

Режим "открытого неба" между Хабаровском и Японией заработает в октябре

08:11 14.10.2019
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© РИА Новости / Вячеслав Реутов / Перейти в фотобанкАэропорт Хабаровска
Аэропорт Хабаровска
© РИА Новости / Вячеслав Реутов
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Аэропорт Хабаровска. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 14 окт - РИА Новости. Режим "открытого неба" с конца октября начнет действовать между Хабаровском и аэропортами Японии, куда совершаются рейсы, сообщил журналистам в понедельник генеральный директор АО "Международный аэропорт Хабаровск" Юрий Кондратчик.
"Опубликован на сайте Росавиации протокол переговоров между российскими и японскими авиационными властями о том, что с зимнего расписания, с конца октября, между Хабаровском и пунктами назначения Японии вводится режим "открытого неба", который снимает ограничения на полеты между Хабаровском и японскими пунктами назначения", - сказал Кондратчик.
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Он отметил, что хабаровский аэропорт приступил к работе с японскими коллегами и российскими авиакомпаниями, чтобы реализовать эту возможность. В частности, группа "Северный ветер" уже заинтересовалась японскими направлениями.
Ранее сообщалось, что в понедельник начал принимать рейсы новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровска им. Г.И. Невельского. Первым обслуженным рейсом стал рейс №305 авиакомпании Nordwin Москва-Хабаровск. Полностью перевести обслуживание рейсов в здание нового терминала планируется до конца октября.
Новый терминал пропускной способностью до 3 миллионов пассажиров 4 сентября открыл президент РФ Владимир Путин. Сейчас весь аэропорт Хабаровска ежегодно обслуживает немногим более 2 миллионов пассажиров.
Площадь нового внутреннего терминала - более 27 тысяч квадратных метров. Проект был реализован в рамках режима территории опережающего развития "Хабаровск" при участии японских инвесторов Sojitz Corp., JATCO, и JOIN. Общий объем инвестиций составил 4,9 миллиарда рублей, в том числе 3,9 миллиарда рублей – заемные средства ВЭБ.РФ и Фонда развития Дальнего Востока, 1 миллиард рублей – собственные средства инвесторов.
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